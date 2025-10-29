Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

tragédiaSüllős Gyulabaleset

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Ismert ember az áldozatok között.

Magyar Nemzet
Forrás: Bors2025. 10. 29. 9:53
Forrás: MTI/AP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiderült, kik azok a magyarok, akik a tegnap lezuhant kenyai repülőgépen utaztak. Az áldozatok között van egy ismert magyar sportvezető és családja is – közölte a Bors. Mint ismert, október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén tíz utassal, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából tíz kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen eddig ismeretlen okokból lezuhantak, a balesetnek nincs túlélője.

Diani, 2025. október 28. Katonák és mentősök a helyszínen, ahol lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án. A balesetben legkevesebb 12 ember életét vesztette. MTI/AP
Fotó: MTI/AP

Sajtóinformációk szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek.

Süllős Gyulával volt a családja, a gyerekei és a bébiszitter is. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt.

A szakosztályvezető három évvel ezelőtt, a 40. születésnapján adott interjút, amelyben azt mondta, az ökölvívás sose múló szerelem számára.

„Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással összekapcsolódott a Süllős név…”

 

Süllős Gyula a kerület mecénása volt

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla Süllős Gyula, a tősgyökeres rákosmenti vállalkozó nem a vállalkozásán keresztül, hanem a leadózott forintjaiból adakozott, – mondhatni zsebből fizetett – amikor egy helyi XVII. kerületi könyvtárnak adományozott egy nagyobb összeget.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor szeretett kerületét támogatta: magánemberként több millió forintot adományozott, hogy egy minden előírásnak megfelelő strandröplabdapályát építsenek a Balassi Bálint Nyolc Évfolyamos Gimnázium számára.

 

Fiatalon elveszítette édesapját

A 43 évesen elhunyt Süllős Gyula 2009-ben, hosszan tartó, súlyos betegség után veszítette el édesapját, aki 57 éves volt. Apja volt az aki miatt a Süllős-család neve egybefonódik a Vasas ökölvívással, a hagyományokat ugyanis Id. Süllős Gyula kezdte, aki már korábban beállt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.

Borítókép: A baleset (Fotó: MTI/AP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu