Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Kiderült, kik azok a magyarok, akik a tegnap lezuhant kenyai repülőgépen utaztak. Az áldozatok között van egy ismert magyar sportvezető és családja is – közölte a Bors. Mint ismert, október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén tíz utassal, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából tíz kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen eddig ismeretlen okokból lezuhantak, a balesetnek nincs túlélője.

Fotó: MTI/AP

Sajtóinformációk szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja volt az áldozata a kenyai repülőgép-szerencsétlenségnek.

Süllős Gyulával volt a családja, a gyerekei és a bébiszitter is. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt.

A szakosztályvezető három évvel ezelőtt, a 40. születésnapján adott interjút, amelyben azt mondta, az ökölvívás sose múló szerelem számára.

„Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással összekapcsolódott a Süllős név…”

Süllős Gyula a kerület mecénása volt

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla Süllős Gyula, a tősgyökeres rákosmenti vállalkozó nem a vállalkozásán keresztül, hanem a leadózott forintjaiból adakozott, – mondhatni zsebből fizetett – amikor egy helyi XVII. kerületi könyvtárnak adományozott egy nagyobb összeget.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor szeretett kerületét támogatta: magánemberként több millió forintot adományozott, hogy egy minden előírásnak megfelelő strandröplabdapályát építsenek a Balassi Bálint Nyolc Évfolyamos Gimnázium számára.

Fiatalon elveszítette édesapját

A 43 évesen elhunyt Süllős Gyula 2009-ben, hosszan tartó, súlyos betegség után veszítette el édesapját, aki 57 éves volt. Apja volt az aki miatt a Süllős-család neve egybefonódik a Vasas ökölvívással, a hagyományokat ugyanis Id. Süllős Gyula kezdte, aki már korábban beállt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget.