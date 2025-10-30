Ne igya meg a szénsavmentes vizet, ha erre a márkára esett a választása a boltban + fotó

Visszahívja a forgalomból az Auchan Magyarország Kft. az általa forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű terméket, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát nyomon követi a hatóság.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség
Arra kérnek, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
