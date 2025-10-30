vízforgalomásványvíz

Ne igya meg a szénsavmentes vizet, ha erre a márkára esett a választása a boltban + fotó

Nem túl vidám, ami kiderült róla.

Magyar Nemzet
Forrás: NKFH2025. 10. 30. 13:34
illusztráció Forrás: Pexels
Visszahívja a forgalomból az Auchan Magyarország Kft. az általa forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű terméket, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát nyomon követi a hatóság.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Arra kérnek, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

 

Fotó: NKFH

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

