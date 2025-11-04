Pécsenmacskakatasztrófavédelem

Több mint valószínű, hogy egy fekete macska gyújtott fel egy lakást Pécsen

Nem péntek 13-án történt az eset.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/BM OKF2025. 11. 04. 11:55
illusztráció Forrás: Facebook/BM OKF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tűz keletkezett szombaton Pécsen, egy tízemeletes ház egyik lakásában – adta hírül a katasztrófavédelem. Ez a lakástűz azonban nem olyan volt, mint a többi. Úgy vélik ugyanis, hogy egy macska miatt gyulladhatott ki a tűzhely. 

Azt írják, az ügy érdekessége, hogy az ingatlanban csak egy macska volt, így nem kizárt, hogy éppen az állat volt az, amely manccsal működésre bírta a tűzhelyet, rajta egy elektromos eszközzel. A tűzben a konyhabútor károsodott, a lakás falai kormosak lettek. A macskát a szomszédok kimentették a lakásból, nem lett baja. 

Hozzáfűzik, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, mert a tűz magától kialudt, de komoly tanulságokat lehet levonni az esetből. Az egyik ilyen, hogy soha ne hagyjunk semmilyen tárgyat a tűzhelyen, még akkor sem, ha az nincs bekapcsolva. Továbbá, a tűzhely környezetéből is távolítsunk el minden éghető anyagot, beleértve a nagyi horgolt tányéralátétjét, a papírtörlőt, a konyharuhát és a késtartót is. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu