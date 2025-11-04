Tűz keletkezett szombaton Pécsen, egy tízemeletes ház egyik lakásában – adta hírül a katasztrófavédelem. Ez a lakástűz azonban nem olyan volt, mint a többi. Úgy vélik ugyanis, hogy egy macska miatt gyulladhatott ki a tűzhely.
Több mint valószínű, hogy egy fekete macska gyújtott fel egy lakást Pécsen
Nem péntek 13-án történt az eset.
Azt írják, az ügy érdekessége, hogy az ingatlanban csak egy macska volt, így nem kizárt, hogy éppen az állat volt az, amely manccsal működésre bírta a tűzhelyet, rajta egy elektromos eszközzel. A tűzben a konyhabútor károsodott, a lakás falai kormosak lettek. A macskát a szomszédok kimentették a lakásból, nem lett baja.
Hozzáfűzik, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, mert a tűz magától kialudt, de komoly tanulságokat lehet levonni az esetből. Az egyik ilyen, hogy soha ne hagyjunk semmilyen tárgyat a tűzhelyen, még akkor sem, ha az nincs bekapcsolva. Továbbá, a tűzhely környezetéből is távolítsunk el minden éghető anyagot, beleértve a nagyi horgolt tányéralátétjét, a papírtörlőt, a konyharuhát és a késtartót is.
