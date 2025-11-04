Több mint valószínű, hogy egy fekete macska gyújtott fel egy lakást Pécsen

Hozzáfűzik, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, mert a tűz magától kialudt, de komoly tanulságokat lehet levonni az esetből. Az egyik ilyen, hogy soha ne hagyjunk semmilyen tárgyat a tűzhelyen, még akkor sem, ha az nincs bekapcsolva. Továbbá, a tűzhely környezetéből is távolítsunk el minden éghető anyagot, beleértve a nagyi horgolt tányéralátétjét, a papírtörlőt, a konyharuhát és a késtartót is.