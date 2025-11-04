Öten meghaltak egy vasúti átjárónál történt balesetben

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – tudatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó a piros jelzés ellenére hajtott-e át a vasúti átjárón.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset. A vonatközlekedés a baleset idején szünetel.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO)