Egyre rejtélyesebb az eltűnt főorvosnő ügye, a szakértő szerint egyedül nem szökhetett meg

Megtalálták szombaton dr. Kett Antónia főorvosnőt, azonban már nem lehetett segíteni rajta – eleveníti fel az eseményeket összeállításában a Teol. A holttest a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikája melletti elhagyatott garázssor közelében volt.
A főorvosnőt kereső mentőcsapat vezetője azt mondta, a helyszín, ahol rábukkantak, olyan volt, „mint egy szellemváros – elhagyatott, benőtt, hideg és nyomasztó”. Leszögezik azonban, hogy a halál pontos okát csak a hatósági boncolás tisztázhatja. Emlékeztetnek arra is, hogy a rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja, de a vizsgálat még tart.
Az Origo pedig arról ír, hogy egy szegedi kutató-mentő szerint több kérdés is felmerül az ügyben. Barát László fel is tett ezek közül néhányat, például, hogy
miért csak órákkal az eltűnés észlelése után vetettek be nyomkövető kutyákat.
Érthetetlennek nevezte továbbá, hogy a főorvosnőt órákig nem találták meg, pedig a helyszín csak húsz percre van a klinikától.
Tovább sorolta: szerinte nehezen magyarázható, hogy a frissen műtött orvosnő egyedül fel tudott öltözni és elhagyni a klinikát a műtét utáni megfigyelés idején. Úgy véli, az ügyben egyértelműen felmerül az emberi felelősség és hanyagság kérdése. Azzal folytatta,
az, hogy kora hajnalban ment el, azt feltételezi, nem tervezte előre, hogy önkényesen távozik.
A kórház felvételei szerint egyébként Antónia melegítőben és papucsban hagyta el az épületet, a felmerülő kérdésekre pedig a vizsgálat lezárultával feltehetően megnyugtató válaszok születnek majd.
Kocsis Máté odaszólt Magyar Péternek: A báb mindig csak báb marad
A békepártiak vezetője Orbán Viktor – közölte Kocsis Máté.
Mészáros Lőrinc elárulta az igazságot a zebrákról és Magyar Péterről
A Mészáros-csoport vezetője beszélt arról is, hogyan látja a hatvanpusztai ügyeket.
Súlyos baleset történt az Alföldön, meghalt egy motoros
A mentők már nem tudtak segíteni.
Földrengésekről számoltak be a kutatók térségünkben
A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közzétette októberi jelentését.
