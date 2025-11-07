gyermekNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti KözpontNNGYKBudapest Főváros Kormányhivatalamunkatárs

Megszólalt a hatóság: Csaknem ötszáz embert érint a tömeges ételmérgezés, majdnem ötven gyermek került kórházba

Kiemelt hatósági ellenőrzés jön, azonnal intézkedik az NNGYK – közölték.

Magyar Nemzet
Forrás: NNGYK2025. 11. 07. 14:25
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
A hatóságok tudomására jutott, hogy Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintő halmozott, feltehetően az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el – írja közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

Az ebéd elfogyasztása után hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 ember jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra. A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet, az NNGYK a kivizsgálást megkezdte.

A vizsgálatokban Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételeket követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el. 

A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgálja.

A hatósági ellenőrzés kiterjed az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására, továbbá a műszaki és személyi higiénia vizsgálatára – fűzték hozzá.

 

