Megszólalt a hatóság: Csaknem ötszáz embert érint a tömeges ételmérgezés, majdnem ötven gyermek került kórházba

Az ebéd elfogyasztása után hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 ember jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra. A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet, az NNGYK a kivizsgálást megkezdte.

A vizsgálatokban Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételeket követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el.