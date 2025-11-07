Negyvenhét gyermeket vittek ételmérgezés miatt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik – hangsúlyozták. A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, az intézmény minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez.

Az intézmény tanácsai szerint a szülőknek elsődlegesen arra kell figyelniük, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, mivel a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában.