Negyvenhét gyermeket vittek ételmérgezés miatt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe

Több nevelési és oktatási intézményből csütörtök délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel feltehetően ételmérgezés következtében. Eddig 47 gyermeket vittek be az intézet Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórházába.

2025. 11. 07. 12:55
Fotó: Róka László
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet azt közölte péntek délelőtt, hogy a két intézmény zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak. A betegek infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik – hangsúlyozták. A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, az intézmény minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez.

Az intézmény tanácsai szerint a szülőknek elsődlegesen arra kell figyelniük, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, mivel a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában.

Szoptatott csecsemő esetén a szoptatást semmiképp sem szabad megszakítani, az anyatej ilyenkor különösen fontos – írták, hozzátéve, hogy könnyű és vegyes étrendet (nem zsíros és puffasztó) lehet követni, amíg a bélrendszer helyre nem áll.

Fontosnak nevezték, hogy a gyermek pihenjen, maradjon otthon, és ne menjen közösségbe, amíg a tünetei fennállnak. A szülők figyeljék a kiszáradás jeleit, például kevesebb vizelet, száraz száj, aluszékonyság, és ha ezek megjelennek, azonnal forduljanak orvoshoz. Orvosi vizsgálat akkor is indokolt, ha a tünetek súlyosak, a gyermek nem tud inni, vagy véres széklet jelentkezik.

Hasznos, ha a szülők feljegyzik, mikor kezdődtek a panaszok, és milyen gyakori a hányás, illetve a hasmenés, mert ez segíti a diagnózist – hívta fel a figyelmet az intézet. A legtöbb esetben megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és kímélő étrenddel a gyermek néhány nap alatt teljesen felgyógyul – áll a közleményben.


