Egy drogfüggő biztonsági őrön keresztül jutottak el a rendőrök a dílerhez

Nagy mennyiségű drogot foglaltak le.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 9:31
Forrás: Police.hu
Mintegy ötezer adagnyi kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt, mindkettőjüket elfogták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Fotó: Police.hu

A biztonsági őr a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vett drogot. Az egyik vásárlás után, október 27-én elfogták a 28 éves férfit – ekkor 10 gramm marihuána volt nála –, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók ezután a férfi dílerén az otthonában ütöttek rajta, ahol 4 kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát, mintegy 3 millió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget és fóliázógépet foglaltak le.

A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A lefoglalt mennyiséggel nagyjából ötezer adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, a drog feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Police.hu)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

