A ködös reggel után napsütéssel indul a hétvége

A köd és a rétegfelhőzet feloszlása után alapvetően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk szombaton, elsősorban északkeleten, valamint az Alpokalján és a Fertő tó környékén lehetnek csak kissé vastagabb felhők – közölte a HungaroMet.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Köpönyeg előrejelzése szerint eső nem lesz. A délies irányú szél az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható,

de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Késő estére jobbára 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka az ország nagy részén derült vagy fátyolfelhős idő várható, azonban az északnyugati, északi tájakon rétegfelhőzet terjeszkedhet, helyenként köd is kialakulhat. Csapadék továbbra sem valószínű. Az Észak-Dunántúlon is veszít erejéből a délies irányú szél, és többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgásra lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 2 és 7, másutt 8 és 13 fok között valószínű.

Vasárnap az északnyugati, északi határvidéken lehet erősen felhős vagy borult az ég, másutt a pára-, ködfoltok feloszlását követően fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Estefelé az északnyugati, északi tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Kora délután többnyire 18 és 23 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

Hétfőn nyugat felől megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség a délnyugati és északkeleti tájakon eshet. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 12, kora délután 10 és 18 fok között valószínű.

További előrejelzéseket ide kattintva, a Magyar Nemzet időjárásrovatában olvashat.