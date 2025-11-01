BKKMindenszentekHalottak NapjabevásárlástemetőközlekedésvirágMÁV

Mindenszentek és halottak napja: így lesznek nyitva a boltok és temetők, változnak a menetrendek hétvégén

Mindenszentek idén szombatra esik, így bár munkaszüneti nap, nem jár pluszpihenővel és hosszú hétvégét sem hoz a legtöbb dolgozónak. A boltok többsége zárva lesz ezen a napon, de a benzinkutak, ügyeletes patikák, virágárusok és egyes kisebb üzletek nyitva tartanak. A temetők meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket, és rendkívüli közlekedési rend és pluszjáratok segítik a sírkertekhez való eljutást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 6:30
Mindenszentek, halottak napja, MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindenszentek ünnepe, november 1. munkaszüneti nap. Ez idén szombatra esik, vagyis nem jelent külön szabadnapot a normál munkarendben dolgozóknak sem, és nem lesz hosszú hétvége sem belőle.

Budapest, 2019. november 2. Látogatók a budapesti Farkasréti temetőben halottak napján, 2019. november 2-án. MTI/Balogh Zoltán
Mindenszentek és halottak napján sokan keresik fel a temetőket (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Emiatt a hétvégén csak egynapos boltzár várható: november 1-jén, szombaton az üzletek fő szabály szerint zárva lesznek.

Az ünnepnapon is nyitva lehetnek, ahogy ezt megszokhattuk:

  • a benzinkutak,
  • az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (erről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek,
  • az önálló virágboltok.

A plázák weboldalán olvasható tájékoztatások alapján ezúttal is csak a kiskereskedelmi egységek lesznek zárva november 1-jén. A vendéglátó-, szórakoztató, szabadidős egységek nyitva lehetnek, de hogy valóban nyitva lesznek-e, programtervezés előtt érdemes ellenőrizni.

 

Hogy tartanak nyitva a virágboltok?

Ami a virágboltokat illeti, nekik kiemelt időszaknak számítanak forgalom szempontjából a mindenszentek és halottak napja körüli napok, ennek megfelelően készülnek is rá.

Már az elmúlt hétvégén is sokan voltak a temetőkben, és előtte a virágosoknál, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről, és

valószínűleg még többen mennek majd a november 1. körüli napokban leróni kegyeletüket.

A virágüzletek egy része meghosszabbított, illetve ünnepi nyitvatartást hirdet – de nem mindegyik. A temetők virágosai azonban egészen biztosan nyitva lesznek hétvégén, feltehetőleg kicsit hosszabban is, mint máskor.

A szemetet – mint mindig – most is a szokásos rend szerint szállítják el, így 1-jén is érkezik a kukásautó, ha egyébként szombaton jár.

A posta oldalán nem találtunk külön nyitvatartási rendet november 1-jére, de mivel a szombat pihenőnap, fő szabály szerint feltehetően zárva lesznek.

 

Meddig lesznek nyitva a temetők?

Maguk a temetők is hosszabban lesznek nyitva, például a Budapesti Közművek keretében önállóan működő BTI Temetkezési Divízió köztemetői október 30. és november 2. között reggel hét és este nyolc között várják a megemlékezőket.

A fővárosban

  • az Új köztemető, 
  • az óbudai, 
  • a budafoki, 
  • a csepeli, 
  • a kispesti, 
  • a megyeri, 
  • a pestszentlőrinci, 
  • a cinkotai, 
  • a pesterzsébeti, 
  • a rákospalotai és a farkasréti temető, 
  • a csömöri sírkert,
  •  a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, 
  • valamint a kispesti öregtemető 

az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett,

csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

Vidéken sok helyen már október 23. óta hosszabban vannak nyitva a temetők, reggel hattól este kilenc óráig. Úgy tűnik, ha korán reggel vagy estefelé mennénk ki szeretteink sírhelyéhez, érdemes lehet előre megnézni a neten a temetői nyitvatartásokat is.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata közölte: a rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen. Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy a közelgő ünnepek alatt kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen

az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben

– olvasható a rendőrségi oldalon.

Az Országos Polgárőr Szövetség a közbiztonság fenntartása érdekében idén is fokozott szolgálatot lát el a temetők környékén.

 

Hogy változik a közlekedés?

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy Budapesten mindenszentek és halottak napján, október 30-tól november 2-ig rendkívüli intézkedésekkel készül az ünnepi forgalom kezelésére.

A BBK október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket.

November 1-jén és 2-án megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend:

a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába.

Ebben az időszakban a 95-ös és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Az Új köztemető megközelítésére a BKK

  • a Blaha Lujza tér felől a 28-as, 
  • valamint ebben az időszakban minden nap napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamost,
  • a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as,
  • a 202E és a 268-as autóbuszokat, 
  • valamint november 1-jén és 2-án Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlja. 

A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállomás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is.

 

Expresszvillamost is indítanak

A BKK november 1-jén és 2-án expresszvillamost indít

28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között, a járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg.

A rövidebb menetidőnek köszönhetően az Orczy tér térségéből érkezők három-öt perccel, Kőbánya alsó térségéből érkezők három perccel gyorsabban érhetik el az Új köztemetőt.

 

Módosul a 95-ös és a 195-ös autóbusz útvonala

A Felsőcsatári köz végállomás felé tartó buszok november 1-jén és 2-án a Harmat utca–Újhegyi út útvonalon érik el a temetőt, az útvonalváltozás miatt nem érintik a Kada utca/Mádi utca, Kada utca/Maglódi út, a Bajcsy-Zsilinszky kórház, a Venyige utca és a Sírkert út megállóhelyet. A temetőnél a 95-ös busz az Újhegyi úton, a körforgalom előtt áll meg.

Az Új köztemető környékén november 1-jén és 2-án ideiglenes forgalmi rend lép életbe: az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn, ebben az időszakban a Sírkert utat egyirányúsítják a Maglódi út irányába, a Kozma utca Jászberényi út–körforgalom közötti szakaszát – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányából csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.

A BKK azt javasolja, hogy a temetőkbe látogatók

a megnövekedett forgalom és a korlátozott parkolási lehetőségek miatt elsősorban a közösségi közlekedést válasszák,

valamint célszerű a BudapestGO alkalmazást használni.

 

Változások a fővárosi temetőknél:

  • A Farkasréti temető a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől a november 1-jén és 2-án napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén és 2-án, előbbi gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől.
  • Az Óbudai temető megközelítéséhez november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 218A jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén és 2-án, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését. A temető a Bécsi úton közlekedő elővárosi buszjáratokkal is megközelíthető.
  • A Megyeri temető megközelítéséhez a november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 30A és 196-os, valamint a 30-as, a 230-as és a 147-es autóbuszt ajánlja a BKK. A 122E autóbusz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomás felé is megáll a Megyeri temetőnél október 30-án és 31-én.
  • A Rákospalotai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a 69-es villamos mellett a 130-as autóbuszt ajánlja a BKK, mely október 30. és november 2. között csuklós autóbusszal, hétköznap napközben pedig sűrűbb követéssel közlekedik.
  • A Pesterzsébeti temető megközelítéséhez az alacsony padlós 2B és 52-es jelzésű pótlóbuszokat, valamint a 36-os autóbuszt ajánlja a BKK, továbbá a november 1-jén és 2-án a Gubacsi út/Határ út és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedő 36B jelzésű rendkívüli autóbuszjáratot. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal, amely november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik. A 36B rendkívüli buszjárat a Gubacsi út/Határ út és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.
  • A Kispesti temető megközelítéséhez november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A autóbuszokat, továbbá a 42-es villamost, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat ajánlja a BKK.
  • A Pestszentlőrinci temető megközelítéséhez a november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A, a 182-es, a 184-es autóbuszokat, továbbá a 182A, a 198-as, a 217-es, a 217E, a 282E és a 284E buszokat ajánlja a BKK.
  • A Csepeli temetőhöz a megszokott menetrendjük szerint közlekedő 38-as, 38A, 138-as és 238-as autóbusszal, valamint a Halásztelek és Szigetszentmiklós felé közlekedő elővárosi buszjáratokkal lehet eljutni. A felsorolt vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek. A 138A autóbusz november 1-jén és 2-án Csepel, Szent Imre tér és a Hárosi csárda között közlekedik.
  • A Cinkotai temető a november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 92-es és a 92A autóbuszokkal közelíthető meg.
  • A Budafoki temető az 58-as és a 158-as, a 250-es és a 250B buszjárattal, valamint november 1-jén és 2-án a Savoya Parktól induló 158B autóbusszal közelíthető meg.
  • A Budakeszi temető a 188-as, a 188E és a 222-es autóbusszal, illetve rövid sétával a 22-es és a 22A autóbusszal, valamint a Telki felé közlekedő elővárosi járatokkal közelíthető meg.
  • A Nagytétényi temető megközelítésére a november 1-jén sűrűbben közlekedő 33-as autóbuszokat, továbbá a 13-as, a 113-as, a 113A és a 133E buszok igénybevételét javasolja a BKK.
  • A Fiumei úti sírkert megközelítésére a BKK a 23-as és a 24-es villamos mellett Kőbánya felől a 28-as, a 28A és a 37-es villamost ajánlja. November 1-jén és 2-án rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között 28E jelzéssel expresszvillamos közlekedik.
  • A Kozma utcai izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as és a 268-as autóbuszt ajánlja.

 

A MÁV több férőhellyel készül

Több férőhellyel készül a MÁV-csoport a kegyeleti ünnepekre – hívta fel a figyelmet a vállalat. Az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati menetrend szerint közlekednek.

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb

reggeli és délutáni intercityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.

A kegyeleti ünnepeken az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek (Fotó: MTI/Róka László)
A kegyeleti ünnepeken az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek (Fotó: MTI/Róka László)

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat. Amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a vonatközlekedés fenntartását.

Szükség esetén pedig már MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán- és HÉV-járatok a kegyeleti ünnepi hétvége mindkét napján ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, amelyhez igénybe lehet venni a MÁV+ alkalmazást is. Az elővételben megvett helyjegyek segítik a MÁV-csoport munkáját, hiszen így tervezhetőbbé válnak az erősítések, és az eladott jegyek alapján tudnak többletkapacitást biztosítani a hétvégén.

A hétvégi tömegközlekedéssel kapcsolatosan részletesebb információt a MÁV honlapján olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu