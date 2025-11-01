Mindenszentek és halottak napja: így lesznek nyitva a boltok és temetők, változnak a menetrendek hétvégén

Mindenszentek ünnepe, november 1. munkaszüneti nap. Ez idén szombatra esik, vagyis nem jelent külön szabadnapot a normál munkarendben dolgozóknak sem, és nem lesz hosszú hétvége sem belőle.

Mindenszentek és halottak napján sokan keresik fel a temetőket (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Emiatt a hétvégén csak egynapos boltzár várható: november 1-jén, szombaton az üzletek fő szabály szerint zárva lesznek.

Az ünnepnapon is nyitva lehetnek, ahogy ezt megszokhattuk:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (erről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek,

az önálló virágboltok.

A plázák weboldalán olvasható tájékoztatások alapján ezúttal is csak a kiskereskedelmi egységek lesznek zárva november 1-jén. A vendéglátó-, szórakoztató, szabadidős egységek nyitva lehetnek, de hogy valóban nyitva lesznek-e, programtervezés előtt érdemes ellenőrizni.

Hogy tartanak nyitva a virágboltok?

Ami a virágboltokat illeti, nekik kiemelt időszaknak számítanak forgalom szempontjából a mindenszentek és halottak napja körüli napok, ennek megfelelően készülnek is rá.

Már az elmúlt hétvégén is sokan voltak a temetőkben, és előtte a virágosoknál, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről, és

valószínűleg még többen mennek majd a november 1. körüli napokban leróni kegyeletüket.

A virágüzletek egy része meghosszabbított, illetve ünnepi nyitvatartást hirdet – de nem mindegyik. A temetők virágosai azonban egészen biztosan nyitva lesznek hétvégén, feltehetőleg kicsit hosszabban is, mint máskor.

A szemetet – mint mindig – most is a szokásos rend szerint szállítják el, így 1-jén is érkezik a kukásautó, ha egyébként szombaton jár.

A posta oldalán nem találtunk külön nyitvatartási rendet november 1-jére, de mivel a szombat pihenőnap, fő szabály szerint feltehetően zárva lesznek.

Meddig lesznek nyitva a temetők?

Maguk a temetők is hosszabban lesznek nyitva, például a Budapesti Közművek keretében önállóan működő BTI Temetkezési Divízió köztemetői október 30. és november 2. között reggel hét és este nyolc között várják a megemlékezőket.