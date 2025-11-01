Mindenszentek és halottak napja: így lesznek nyitva a boltok és temetők, változnak a menetrendek hétvégén

Mindenszentek ünnepe, november 1. munkaszüneti nap. Ez idén szombatra esik, vagyis nem jelent külön szabadnapot a normál munkarendben dolgozóknak sem, és nem lesz hosszú hétvége sem belőle.
Emiatt a hétvégén csak egynapos boltzár várható: november 1-jén, szombaton az üzletek fő szabály szerint zárva lesznek.
Az ünnepnapon is nyitva lehetnek, ahogy ezt megszokhattuk:
- a benzinkutak,
- az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (erről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),
- az újságosok,
- az édességboltok,
- a vendéglátó- és szórakozóhelyek,
- az önálló virágboltok.
A plázák weboldalán olvasható tájékoztatások alapján ezúttal is csak a kiskereskedelmi egységek lesznek zárva november 1-jén. A vendéglátó-, szórakoztató, szabadidős egységek nyitva lehetnek, de hogy valóban nyitva lesznek-e, programtervezés előtt érdemes ellenőrizni.
Hogy tartanak nyitva a virágboltok?
Ami a virágboltokat illeti, nekik kiemelt időszaknak számítanak forgalom szempontjából a mindenszentek és halottak napja körüli napok, ennek megfelelően készülnek is rá.
Már az elmúlt hétvégén is sokan voltak a temetőkben, és előtte a virágosoknál, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről, és
valószínűleg még többen mennek majd a november 1. körüli napokban leróni kegyeletüket.
A virágüzletek egy része meghosszabbított, illetve ünnepi nyitvatartást hirdet – de nem mindegyik. A temetők virágosai azonban egészen biztosan nyitva lesznek hétvégén, feltehetőleg kicsit hosszabban is, mint máskor.
A szemetet – mint mindig – most is a szokásos rend szerint szállítják el, így 1-jén is érkezik a kukásautó, ha egyébként szombaton jár.
A posta oldalán nem találtunk külön nyitvatartási rendet november 1-jére, de mivel a szombat pihenőnap, fő szabály szerint feltehetően zárva lesznek.
Meddig lesznek nyitva a temetők?
Maguk a temetők is hosszabban lesznek nyitva, például a Budapesti Közművek keretében önállóan működő BTI Temetkezési Divízió köztemetői október 30. és november 2. között reggel hét és este nyolc között várják a megemlékezőket.