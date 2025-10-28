Mindenszentek és halottak napja: így érhetők el a temetők Budapesten

Budapesten mindenszentek és halottak napján, október 30-tól november 2-ig a BKK rendkívüli intézkedésekkel készül az ünnepi forgalom kezelésére – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A BBK október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket.
November 1-jén és 2-án megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend:
a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába.
Ebben az időszakban a 95-ös és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.
Hogyan változik a temetők környékén a közlekedés?
Az Új köztemető megközelítésére a BKK
- a Blaha Lujza tér felől a 28-as,
- valamint ebben az időszakban minden nap napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamost,
- a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as,
- a 202E és a 268-as autóbuszokat,
- valamint november 1-jén és 2-án Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlja.
A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállomás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is.