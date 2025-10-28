Mindenszentek és halottak napja: így érhetők el a temetők Budapesten

Expresszvillamost is indítanak

A BKK november 1-jén és 2-án expresszvillamost indít

28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között, a járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg.

A rövidebb menetidőnek köszönhetően az Orczy tér térségéből érkezők három-öt perccel, Kőbánya alsó térségéből érkezők három perccel gyorsabban érhetik el az Új köztemetőt.

Módosul a 95-ös és a 195-ös autóbusz útvonala

A Felsőcsatári köz végállomás felé tartó buszok november 1-jén és 2-án a Harmat utca–Újhegyi út útvonalon érik el a temetőt, az útvonalváltozás miatt nem érintik a Kada utca/Mádi utca, Kada utca/Maglódi út, a Bajcsy-Zsilinszky kórház, a Venyige utca és a Sírkert út megállóhelyet. A temetőnél a 95-ös busz az Újhegyi úton, a körforgalom előtt áll meg.

Az Új köztemető környékén november 1-jén és 2-án ideiglenes forgalmi rend lép életbe: az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn, ebben az időszakban a Sírkert utat egyirányúsítják a Maglódi út irányába, a Kozma utca Jászberényi út–körforgalom közötti szakaszát – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányából csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.