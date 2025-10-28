Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

BKKforgalommindenszentekHalottak napjaexpresszvillamostÚj köztemető

Mindenszentek és halottak napja: így érhetők el a temetők Budapesten

Október 30. és november 2. között a temetők környékén megnövekedett forgalom és korlátozások várhatók, ezért a közösségi közlekedés használata különösen ajánlott – hívja fel a figyelmet a BKK. Ebben az időszakban, mindenszentek és halottak napján sokan keresik fel a sírkerteket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 11:08
BKK
Budapesten mindenszentek és halottak napján, október 30-tól november 2-ig a BKK rendkívüli intézkedésekkel készül az ünnepi forgalom kezelésére – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Budapest, 2019. november 2. Látogatók a budapesti Farkasréti temetőben halottak napján, 2019. november 2-án. MTI/Balogh Zoltán
Sokan keresik fel a temetőket mindenszentek és halottak napján (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A BBK október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket.

November 1-jén és 2-án megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend:

a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába.

Ebben az időszakban a 95-ös és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

 

Hogyan változik a temetők környékén a közlekedés?

Az Új köztemető megközelítésére a BKK

  • a Blaha Lujza tér felől a 28-as, 
  • valamint ebben az időszakban minden nap napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamost,
  • a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as,
  • a 202E és a 268-as autóbuszokat, 
  • valamint november 1-jén és 2-án Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlja. 

A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállomás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is.

 

Expresszvillamost is indítanak

A BKK november 1-jén és 2-án expresszvillamost indít

28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között, a járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg.

A rövidebb menetidőnek köszönhetően az Orczy tér térségéből érkezők három-öt perccel, Kőbánya alsó térségéből érkezők három perccel gyorsabban érhetik el az Új köztemetőt.

 

Módosul a 95-ös és a 195-ös autóbusz útvonala

A Felsőcsatári köz végállomás felé tartó buszok november 1-jén és 2-án a Harmat utca–Újhegyi út útvonalon érik el a temetőt, az útvonalváltozás miatt nem érintik a Kada utca/Mádi utca, Kada utca/Maglódi út, a Bajcsy-Zsilinszky kórház, a Venyige utca és a Sírkert út megállóhelyet. A temetőnél a 95-ös busz az Újhegyi úton, a körforgalom előtt áll meg.

Az Új köztemető környékén november 1-jén és 2-án ideiglenes forgalmi rend lép életbe: az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn, ebben az időszakban a Sírkert utat egyirányúsítják a Maglódi út irányába, a Kozma utca Jászberényi út–körforgalom közötti szakaszát – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányából csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.

 

Változások a fővárosi temetőknél:

  • A Farkasréti temető a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől a november 1-jén és 2-án napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén és 2-án, előbbi gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől.
  • Az Óbudai temető megközelítéséhez november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 218A jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén és 2-án, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését. A temető a Bécsi úton közlekedő elővárosi buszjáratokkal is megközelíthető.
  • A Megyeri temető megközelítéséhez a november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 30A és 196-os, valamint a 30-as, a 230-as és a 147-es autóbuszt ajánlja a BKK. A 122E autóbusz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomás felé is megáll a Megyeri temetőnél október 30-án és 31-én.
  • A Rákospalotai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a 69-es villamos mellett a 130-as autóbuszt ajánlja a BKK, mely október 30. és november 2. között csuklós autóbusszal, hétköznap napközben pedig sűrűbb követéssel közlekedik.
  • A Pesterzsébeti temető megközelítéséhez az alacsony padlós 2B és 52-es jelzésű pótlóbuszokat, valamint a 36-os autóbuszt ajánlja a BKK, továbbá a november 1-jén és 2-án a Gubacsi út/Határ út és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedő 36B jelzésű rendkívüli autóbuszjáratot. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal, amely november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik. A 36B rendkívüli buszjárat a Gubacsi út/Határ út és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.
  • A Kispesti temető megközelítéséhez november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A autóbuszokat, továbbá a 42-es villamost, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat ajánlja a BKK.
  • A Pestszentlőrinci temető megközelítéséhez a november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A, a 182-es, a 184-es autóbuszokat, továbbá a 182A, a 198-as, a 217-es, a 217E, a 282E és a 284E buszokat ajánlja a BKK.
  • A Csepeli temetőhöz a megszokott menetrendjük szerint közlekedő 38-as, 38A, 138-as és 238-as autóbusszal, valamint a Halásztelek és Szigetszentmiklós felé közlekedő elővárosi buszjáratokkal lehet eljutni. A felsorolt vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek. A 138A autóbusz november 1-jén és 2-án Csepel, Szent Imre tér és a Hárosi csárda között közlekedik.
  • A Cinkotai temető a november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 92-es és a 92A autóbuszokkal közelíthető meg.
  • A Budafoki temető az 58-as és a 158-as, a 250-es és a 250B buszjárattal, valamint november 1-jén és 2-án a Savoya Parktól induló 158B autóbusszal közelíthető meg.
  • A Budakeszi temető a 188-as, a 188E és a 222-es autóbusszal, illetve rövid sétával a 22-es és a 22A autóbusszal, valamint a Telki felé közlekedő elővárosi járatokkal közelíthető meg.
  • A Nagytétényi temető megközelítésére a november 1-jén sűrűbben közlekedő 33-as autóbuszokat, továbbá a 13-as, a 113-as, a 113A és a 133E buszok igénybevételét javasolja a BKK.
  • A Fiumei úti sírkert megközelítésére a BKK a 23-as és a 24-es villamos mellett Kőbánya felől a 28-as, a 28A és a 37-es villamost ajánlja. November 1-jén és 2-án rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között 28E jelzéssel expresszvillamos közlekedik.
  • A Kozma utcai izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as és a 268-as autóbuszt ajánlja.

A BKK azt javasolja, hogy a temetőkbe látogatók

a megnövekedett forgalom és a korlátozott parkolási lehetőségek miatt elsősorban a közösségi közlekedést válasszák,

valamint célszerű a BudapestGO alkalmazást használni.

 A mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó további temetői információkról a Budapesti Temetkezési Intézet oldalán lehet tájékozódni.

A BKK azt is közölte, hogy az iskolai őszi szünet idején, október 27. és 31. között a tanszüneti menetrendek, november 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: BKK)


