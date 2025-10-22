Budapest nem tiltja be az elektromos rollereket, de a szabályozás fontos lenne

Budapesten az elmúlt években a BKK és a Fővárosi Önkormányzat több lépést is tett annak érdekében, hogy a megosztott elektromos rollerek használata rendezett, szabályozott körülmények között történjen. Az InfoRádió megkeresésére a BKK közölte, hogy ma már több mint kilencszáz kijelölt, úgynevezett Mobi-ponton lehet a megosztott rollereket és kerékpárokat szabályosan letenni vagy felvenni, a szolgáltatók működését pedig rendszeresen ellenőrzik, így jelentősen csökkent a szabálytalanul elhelyezett eszközök száma.

Sok rolleres az alapvető közlekedési szabályokat sem tartja be. (Fotó: MTI/MTVA/Róka László)

A BKK szerint Budapesten nincs szükség a prágaihoz hasonló tiltásra, ugyanakkor folyamatosan értékelik a tapasztalatokat, és szükség esetén javaslatot tesznek a szabályozás módosítására. Céljuk az, hogy ne tiltsák a fenntartható környezetbarát közlekedési formákat, hanem a szolgáltatókat és a felhasználókat arra ösztönözzék, hogy rendezett és biztonságos keretek között használják ezeket az eszközöket.

Álláspontjuk szerint fontos lenne, ha a KRESZ is szabályozná ezen eszközök használatát, erre valószínűleg januárig kell várni.

Korábban írtunk róla, hogy nagyon sokan a KRESZ alapvető ismerete, ráadásul védőfelszerelés nélkül használják az elektromos rollereket, ezért szinte naponta kerülnek sokszor nagyon súlyos balesetek a híradásokba. A legnagyobb veszélyben a gyerekek vannak, a Bethesda Gyermekkórház például szeptember végén arról számolt be, hogy a megelőző hét hónap alatt csak a saját ellátásukban pontosan 202 rollerbalesetet szenvedett gyermeket kezeltek, öt százalékuk súlyos vagy életveszélyes állapotban érkezett, és minden ötödik fiatal fejsérülést is szenvedett.