rollerBKKBudapest

Budapest nem tiltja be az elektromos rollereket, de a szabályozás fontos lenne

Prágában januártól beszüntetik az elektromos rollerek bérlését, pedig a szolgáltatás különösen a turisták körében kedvelt. Budapesten azonban nem a tiltás a cél, hanem az, hogy ezek az eszközök biztonságosan, a gyalogosok és más közlekedők zavarása nélkül illeszkedjenek a főváros közlekedési rendszerébe.

Magyar Nemzet
Forrás: Infostart2025. 10. 22. 8:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapesten az elmúlt években a BKK és a Fővárosi Önkormányzat több lépést is tett annak érdekében, hogy a megosztott elektromos rollerek használata rendezett, szabályozott körülmények között történjen. Az InfoRádió megkeresésére a BKK közölte, hogy ma már több mint kilencszáz kijelölt, úgynevezett Mobi-ponton lehet a megosztott rollereket és kerékpárokat szabályosan letenni vagy felvenni, a szolgáltatók működését pedig rendszeresen ellenőrzik, így jelentősen csökkent a szabálytalanul elhelyezett eszközök száma.

Budapest, 2023. február 25. Két fiatal elektromos rollerrel halad át a gyalogátkelő helyen a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél, balra a háttérben a Keleti pályaudvar épülete. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Sok rolleres az alapvető közlekedési szabályokat sem tartja be. (Fotó: MTI/MTVA/Róka László)

A BKK szerint Budapesten nincs szükség a prágaihoz hasonló tiltásra, ugyanakkor folyamatosan értékelik a tapasztalatokat, és szükség esetén javaslatot tesznek a szabályozás módosítására. Céljuk az, hogy ne tiltsák a fenntartható környezetbarát közlekedési formákat, hanem a szolgáltatókat és a felhasználókat arra ösztönözzék, hogy rendezett és biztonságos keretek között használják ezeket az eszközöket.

Álláspontjuk szerint fontos lenne, ha a KRESZ is szabályozná ezen eszközök használatát, erre valószínűleg januárig kell várni. 

Korábban írtunk róla, hogy nagyon sokan a KRESZ alapvető ismerete, ráadásul védőfelszerelés nélkül használják az elektromos rollereket, ezért szinte naponta kerülnek sokszor nagyon súlyos balesetek a híradásokba. A legnagyobb veszélyben a gyerekek vannak, a Bethesda Gyermekkórház például szeptember végén arról számolt be, hogy a megelőző hét hónap alatt csak a saját ellátásukban pontosan 202 rollerbalesetet szenvedett gyermeket kezeltek, öt százalékuk súlyos vagy életveszélyes állapotban érkezett, és minden ötödik fiatal fejsérülést is szenvedett. 

Borítókép: Kölcsönözhető elektromos rollerek a fővárosban (Fotó: MTI/MTVA/Róka László)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu