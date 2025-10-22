Műtötték az agyát, ő meg közben csak klarinétozott + videó

A 65 éves brit Denise Bacon négyórás agyműtétje közben sem tette le hangszerét – a Parkinson-kórral élő nő klarinétozott, miközben orvosai mély agyi stimulációt végeztek rajta – adta hírül a BBC.

A nyugdíjas beszéd- és nyelvterapeuta Parkinson-kórban szenved, amely az évek során fokozatosan megnehezítette a mozgását, a táncot, az úszást, sőt, még kedvenc hangszerének megszólaltatását is. Denise Bacon korábban az East Grinstead Concert Band tagjaként klarinétozott, ám a tünetek miatt öt éve kénytelen volt felhagyni a zenéléssel.

Állapota javítása érdekében a londoni King’s College Hospital orvosai

mélyagyi stimulációt (DBS) hajtottak végre rajta – ez egy olyan idegsebészeti eljárás, amely apró elektródák segítségével szabályozza az agy bizonyos területeinek működését.

A műtétet Keyoumars Ashkan professzor, a kórház elismert idegsebésze vezette. A négyórás beavatkozás alatt Denise végig ébren maradt, és klarinéton játszott. A zene nemcsak bátorításul szolgált, hanem segített az orvosoknak is a beavatkozás során.

A páciens fejére egy precíz koordinátákkal ellátott keretet helyeztünk, ami egyfajta GPS-ként működött, és segített az elektródák pontos elhelyezésében. Örömmel láttuk, hogy a kézmozgásában azonnali javulás következett be, és ennek köszönhetően újra tudott játszani.

– magyarázta a professzor.

A nő a műtét után a BBC-nek azt mondta: „Egyszerűen csodálatos érzés volt. Láttam és éreztem, hogy az ujjaim jobban és gyorsabban mozognak.”

A beavatkozás sikeres volt, Denise pedig most abban bízik, hogy újra teljes értékűen élheti zenei szenvedélyét – és inspirációt adhat más Parkinson-betegeknek is.

Borítókép: Agyműtét közben klarinétozott egy Parkinson-kórral élő asszony (Forrás: X/képernyőkép)