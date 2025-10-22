agyi stimulációegészségügyműtétParkinson-kór

Műtötték az agyát, ő meg közben csak klarinétozott + videó

Egy 65 éves brit nő, Denise Bacon különleges módon segítette orvosait egy életet megváltoztató beavatkozás során: klarinéton játszott, miközben ébren feküdt az operációs asztalon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 7:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 65 éves brit Denise Bacon négyórás agyműtétje közben sem tette le hangszerét – a Parkinson-kórral élő nő klarinétozott, miközben orvosai mély agyi stimulációt végeztek rajta – adta hírül a BBC

Fotó: Képernyőkép

A nyugdíjas beszéd- és nyelvterapeuta Parkinson-kórban szenved, amely az évek során fokozatosan megnehezítette a mozgását, a táncot, az úszást, sőt, még kedvenc hangszerének megszólaltatását is. Denise Bacon korábban az East Grinstead Concert Band tagjaként klarinétozott, ám a tünetek miatt öt éve kénytelen volt felhagyni a zenéléssel. 

Állapota javítása érdekében a londoni King’s College Hospital orvosai 

mélyagyi stimulációt (DBS) hajtottak végre rajta – ez egy olyan idegsebészeti eljárás, amely apró elektródák segítségével szabályozza az agy bizonyos területeinek működését.

A műtétet Keyoumars Ashkan professzor, a kórház elismert idegsebésze vezette. A négyórás beavatkozás alatt Denise végig ébren maradt, és klarinéton játszott. A zene nemcsak bátorításul szolgált, hanem segített az orvosoknak is a beavatkozás során.

A páciens fejére egy precíz koordinátákkal ellátott keretet helyeztünk, ami egyfajta GPS-ként működött, és segített az elektródák pontos elhelyezésében. Örömmel láttuk, hogy a kézmozgásában azonnali javulás következett be, és ennek köszönhetően újra tudott játszani.

– magyarázta a professzor. 

A nő a műtét után a BBC-nek azt mondta: „Egyszerűen csodálatos érzés volt. Láttam és éreztem, hogy az ujjaim jobban és gyorsabban mozognak.”

A beavatkozás sikeres volt, Denise pedig most abban bízik, hogy újra teljes értékűen élheti zenei szenvedélyét – és inspirációt adhat más Parkinson-betegeknek is.

Borítókép: Agyműtét közben klarinétozott egy Parkinson-kórral élő asszony (Forrás: X/képernyőkép)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu