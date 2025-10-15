Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

Azonnali lépéseket sürget a Budapest Brand-botrány miatt a Fidesz

Márki-Zay Péter kampányfőnökének, Puzsér üzlettársának és a Tisza fő közvélemény-kutatójának is milliók repültek a zsebébe a budapestiek pénzéből – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

2025. 10. 15. 14:23
20241209 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője, a Fidesz budapesti elnöke fotó: Havran Zoltán (HZ) MW 20241209 budapest lendvay u.i szekhaz szentkiralyi alexandra havran zoltan magyar nemzet
– Itt az ideje, hogy büntetőeljárások induljanak a fővárosi cégek gazdálkodása kapcsán – jelentette ki a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A Budapesti Fidesz három azonnali intézkedést követel Karácsony Gergely főpolgármestertől:

tegye meg a szükséges büntetőfeljelentéseket a fővárosi cég, a Budapest Brand korrupciógyanús ügyei kapcsán – ha nem teszi, beismeri, hogy falaz.

A főváros azonnal világítsa át az összes cégét független szakértőkkel. – Ezt már többször kértük, a Fővárosi Közgyűlés is megszavazta, Karácsonyék mégsem tettek semmit. Továbbá mindenben segítse az átvilágítási szakértő munkáját, ne pedig akadályozza – közölte a frakcióvezető.

– Az egyre dagadó Budapest Brand-botrány megmutatta, hogy Karácsonyék végighazudták az elmúlt öt évet a főváros anyagi helyzetéről. Tízmilliós prémiumok mellett jutott százezres rezsitámogatás cégvezetőknek, havi 250 ezerért bérelt parkolók luxusszállodák előtt, soha meg nem rendezett előadás hárommillióért, de Márki-Zay Péter kampányfőnökének, Puzsér üzlettársának és a Tisza fő közvélemény-kutatójának is milliók repültek a zsebébe a budapestiek pénzéből. Botrány – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzáfűzte:

A Budapest Brand pedig csak egy kicsi cége a fővárosnak. A BKK–BKV vagy a közművek százszor ekkora cégek, mi történhetett ott?

Felderítik a törvénytelen eljárásokat – szögezte le a frakcióvezető.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

