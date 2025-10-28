Temetői belső járatokat kezdeményez mindenszentek és halottak napja idejére a Fidesz

A Fidesz kezdeményezni fogja a Fővárosi Közgyűlésben, hogy mindenszentek és halottak napja idején sűrűbben közlekedjenek a temetőket érintő járatok, és legkésőbb 2026-tól minden nagyobb budapesti temetőben legyen belső körjárat – jelentette be Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„Mindenszentekkor és halottak napján rengetegen indulnak útnak, hogy megemlékezzenek a szeretteikről. Ilyenkor a temetők környékén megnő a forgalom, a közösségi közlekedés pedig sokszor nem bírja a terhelést” – emlékeztetett a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi szerint nem különleges bánásmódról van szó, hanem „józan szervezésről és odafigyelésről” abban az időszakban, amikor a városlakók közös céllal, emlékezni mennek.

Budapest akkor működik jól, ha nem feledkezik meg azokról sem, akik ilyenkor gyalog, bottal vagy busszal mennek a temetőbe

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Fontos nevezte, hogy ez az időszak ne csak az emlékezésről, hanem az egymásra figyelésről is szóljon.