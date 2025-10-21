NAVhalloweenmindenszentekellenőrzésbírság

Országos razziára készül a NAV, nem ajánlatos trükközni

A NAV országos ellenőrzés-sorozatot indít halloween és mindenszentek időszakában. A revizorok virág- és koszorúárusokat, jelmezkölcsönzőket és szezonális kereskedőket vizsgálnak, a trükközők kemény bírságra számíthatnak.

2025. 10. 21.
Fotó: Yuganov Konstantin
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik; ellenőrzések országszerte várhatók – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-nek küldött közleményében.

Fotó: Shutterstock
A virágárusokat is ellenőrzi a hatóság. Illusztráció. Fotó: Shutterstock

Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online-pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.

Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár kétmillió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma.

 A mulasztási bírságon kívül tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja az adóhatóság a vállalkozás üzletét is – hangsúlyozták a közleményben.

A súlyosan mulasztókat utólag is ellenőrzik

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazott bejelentésének elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. 

Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét 

– figyelmeztetett a NAV.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek.

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben – hívta fel a figyelmet a NAV.

Borítókép: Nem bújhatnak a töklámpás mögé a trükközők. Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
