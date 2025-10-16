Nyomoz a NAV Juhász Péter átláthatatlan cégügyei miatt

Juhász PéternavEllenpont

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytat Juhász Péter cégeivel összefüggésben – ezt a következtetést lehet levonni a Magyar Nemzet által megismert NAV-os határozatból. A jelenleg influenszerként tevékenykedő volt ellenzéki politikus átláthatatlannak tűnő céges ügyeiről az Ellenpont rántotta le a leplet.

2025. 10. 16.
2025. 10. 16. 14:29
Nyomozást folytat a NAV az álhírbotrányban tevékenyen részt vevő Juhász Péter céges ügyeivel összefüggésben – ez derül ki a lapunk birtokába került adóhatósági határozatból.

Az előzményekről annyit érdemes megemlíteni, hogy Tényi István költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést azután, hogy az Ellenpont internetes portálon megjelent egy beszámoló Juhász két cégéről, a Macskafogó Kft-ről, illetve a KözösÜgyünk Nonprofit Kft-ről.

A 2021-ben alapított KözösÜgyünk 2024 végéig összesen 163 milliós veszteséget termelt és 284 millió forintos összbevételt tudott felmutatni – áll a feljelentésben, amiben az is szerepel, hogy a három és fél év alatt generált 284 milliós ár- és egyéb bevételek nem fedezik az azonos időszakra felmerülő, többnyire közvetlen pénzmozgással járó költségeket sem (anyagjellegű és személyi jellegű költségek, illetve egyéb ráfordítások), összesen 454 millió forintot.

Sokmilliós veszteség

Tényi hangsúlyozta, a KözösÜgyünk 38,4 millió forintot költött 2022-ben a kormányellenes Nerpédia facebookos hirdetéseire a Meta hirdetéstár-jelentése alapján, illetve Juhász Péter facebookos oldalára is elment összesen 1,9 millió forint az elmúlt években, jórészt 2024-ben. A 2023-as eredménykimutatásból az is látszik, hogy a KözösÜgyünk nyolcmillió forintos éves bevétellel 21 milliós veszteséget hozott össze.

Nemzetközi pénzek

A KözösÜgyünknél az is figyelemreméltó, ahogy a 2022-es negatív 107 milliós eredménytartalékot, a 2022-es 28,5 milliós, majd a 2023-as 21 milliós veszteséget is egyszerre fizette ki a tulajdonos, olyannyira, hogy 2023 év végi saját tőkéjük már enyhe többletet mutatott – emelte ki Tényi, hangsúlyozva, hogy ezen felül volt 159 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettségük is 2022 végén – ennek szintjét is ötmillióra csökkentették 2023 végére. Tényi István hozzátette, hogy csak következtetni lehet egyes mozgásokra: a 2022-es 262 milliós egyéb bevétel mögött Juhász saját állítása szerint jórészt nemzetközi pályázati pénzek álltak (a kifizetett 159 millió tartozás mögött biztosan) – ám ezekről részletesebb információkat a kiegészítő mellékletben sem osztottak meg végül. Tényi a Macskafogó Kft-vel kapcsolatban is átláthatatlan működésről tett említést.

Már nyomoznak

A cikk és feljelentésében Tényi azt a kérdést tette fel, hogy Juhász Péter és jelenleg életben lévő vállalkozásai a folyamatos veszteségek ellenére is miből, hogyan tesznek szert pluszforrásra? A nyilvános éves beszámolókból ugyanis ez nem derül ki. Az Ellenpont cikke és Tényi István szerint erős a gyanúja annak, hogy a cégek működése egyszerűen nem átlátható, a közzétett dokumentációk ebben a formában hiányosak, a könyvelési-közzétételi módszerek kérdésesek.

A feljelentést az általunk megismert határozat szerint a már korábban költségvetési csalás miatt megindított nyomozás irataihoz csatolták.

