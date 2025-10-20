A kerületek felszámolása működésképtelenné tenné Budapestet

– Tarr Zoltán elmondta, vannak olyan dolgok, olyan terveik, amikről nem beszélhetnek, mert akkor meg fognak bukni. Nyilván ennek kapcsán merült fel elsőként a Tisza-adó kérdése, most pedig Karácsony Gergely kikotyogta azt, hogy nem csak az adó kapcsán vannak olyan tervei a Tiszának, amiről nem beszélhetnek, hanem az önkormányzati rendszerben is átalakításokat végeznének, hogyha erre lehetőséget kapnának – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf. A Fővárosi Közgyűlés képviselője kiemelte,

Az, hogy akár elméleti szinten is felmerül a budapesti kétszintű önkormányzatiság olyan formán történő átalakítása, hogy ebből a kerületi önkormányzatokat, mint települési önkormányzatokat kivennék, egyszerűen elképzelhetetlen helyzetet teremt Budapesten.

A politikus elmondta, jelenleg, ami működik a városban, az vagy kerületi vagy pedig állami fenntartású. Kiemelte, alapvetően nem forráselosztási probléma van Budapesten. A fővárosi önkormányzatnak lenne pénze arra, hogy jobb állapotban tartsa a közterületeket.

Ez már csak abból is kiderül, hogy volt 50 milliárd forint a Budapesti Közművekben, amit elkölthettek volna takarításra, buszok karbantartására vagy parkfejlesztésre. Nem ezt tették, helyette, megvették Rákosrendezőt. Tehát itt alapvető menedzsment probléma van a fővárosi önkormányzat részéről

– emelte ki a képviselő. Hozzátette, a kétszintű önkormányzatiság érték Budapesten.

Az, hogy jelenleg a hatáskörök jól vannak elosztva, olyan vita, amit szerintem ki lehet nyitni. Alapvetően minden budapesti önkormányzatiságot érintő kérdést az önkormányzati törvény szabályoz. Annyit tudunk jelenleg, hogy Navracsics miniszter úr bejelentette, ősszel szeretne egy önkormányzati törvény felülvizsgálatot. Ott szerintem mindenféleképpen ki kell térni arra, hogy a budapesti önkormányzatiság miként működik hatékonyan, az viszont szerintem élből kizárható, hogy akármelyik szint teljesen megszűnjön

– zárta a beszélgetést a politikus.

A kerületek megszüntetésével kapcsolatban Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke is megszólalt, és teljes agyrémnek nevezte a Tisza Párt tervét.