Megújul a flotta – 101 új mentőautóval erősít az Országos Mentőszolgálat

Az eseményen Takács Péter közölte, hogy a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora hat év alá csökkent.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Országos Mentőszolgálat új mentőautóinak átadásán a Hősök terén 2025. október 20-án Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Mint mondta, nemcsak a gépjárművek újak, hanem a bennük használt mentéstechnikai eszközök is a legkorszerűbbek. A mentés fejlődésével is lépést kell tartani, így az eszközök, az informatika és a mentésirányítás területén is igyekeznek a világ színvonalába kerülni.

Elmondható, hogy a mentőszolgálat ide tartozik

– tette hozzá. Az államtitkár unikálisnak nevezte, hogy a mentést egy szervezet végzi Magyarországon, és erre az alapra építkezve egy világszínvonalú ellátást tudnak biztosítani. Mint fogalmazott, az ellátás homogén, a kiérkezési időkre optimalizálva helyezkednek el a mentőállomások, és az azonos felszereltségű gépkocsik garantálják mindenhol az egyforma ellátást.

Ha az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy a magyar mentőszolgálat nemcsak felveszi a versenyt a nyugat-európaiakkal, hanem sok szempontból meg is előzi azokat, akkor erre büszkének kell lenni

– hangoztatta.