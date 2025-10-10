Takács Péter már egy hónapja rendezte a burgenlandi mentőszolgálattal kapcsolatos nézeteltérést

Már egy hónapja rendeződött a burgenlandi mentőszolgálattal a nézeteltérés – írta a közösségi oldalán Takács Péter, megcáfolva az ezzel kapcsolatos álhíreket.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszél a vízimentők kormányzati támogatásáról tartott sajtótájékoztatón Alsóörsön 2025. július 29-én (Fotó: Katona Tibor / MTI)

„Én biztosítottam (Hans Peter Doskozilt, Burgenland tartományi elöljáróját – szerk. megj.) arról, hogy nagyra értékelem a burgenlandi mentősök munkáját, ő pedig a korábbiaknál sokkal nagyobb intenzitással támogatja, hogy Burgenlanddal is olyan együttműködést alakítsunk ki, mint Alsó-Ausztriával” – írta az államtitkár.

Hozzátette:

Ehhez az Országos Mentőszolgálat minden segítséget meg fog adni.

Takács Péter közzétette a szeptember 17-ei keltezésű levelét, amit Hans Peter Doskozilnak, a burgenlandi tartományi elöljárónak címzett, és amelyben tisztázta a korábbi konfliktust.

Az államtitkár levelét változtatás nélkül közöljük:



„Hans Peter Doskozil

Tartományi Elöljáró

Tisztelt Hans Peter Doskozil Úr!

Orbán Viktor miniszterelnök úrnak címzett levelére, illetékességből az alábbi választ adom.

A magyar kormány kiemelkedően fontosnak tartja és nagyra becsüli a két ország közötti betegellátás területén létrejött együttműködéseket. Biztos vagyok benne, hogy ahogy mi is, úgy Önök is folyamatosan fejlesztik, bővítik egészségügyi szolgáltatásaik tárházát.

Biztosíthatom Tartományi Elöljáró Urat, hogy mi sem állt messzebb tőlem, minthogy megbántsam a burgenlandi mentőszolgálat munkatársait, csupán nem állt rendelkezésemre megfelelő információ arról, hogy az utóbbi néhány évben milyen fejlődésen ment keresztül a burgenlandi mentés.

Meggyőződésem, hogy különös tiszteletet érdemelnek azon mentős kollégák, akik igen nehéz körülmények között nap mint nap helytállnak és végzik hősies munkájukat a közösségükért.

Örömmel olvastam azon sorait, melyek szerint a korábbinál sokkal nagyobb intenzitással támogatná a még szorosabb együttműködést a határon átnyúló mentési feladatok tekintetében.

Biztosíthatom Tartományi Elöljáró Urat, hogy a magyar fél részéről az Országos Mentőszolgálat minden támogatást megad annak érdekében, hogy olyan együttműködés jöjjön létre, mint Alsó-Ausztriával.

A mentési szervezeteink rendszereinek és munkájának összehangolásával egy közösen megálmodott célt érhetünk el, amely valódi – néha talán életmentő – eredményt hoz majd honfitársainknak. Bízom abban, hogy ennek keretében közösen tudunk lépéseket tenni a magyar és osztrák együttműködés elmélyítése érdekében, amely mindkét ország betegeinek ellátását szolgálja.

Budapest, 2025. szeptember 17.

Tisztelettel:

dr. Takács Péter”