Megvan, mi a kulcs ahhoz, hogy idős korban is egészségesen élhessünk

A kormányzati ciklus egyik fontos célkitűzése az egészségben eltöltött évek számának növelése volt, és Magyarországon a tendencia jó, ez az adat közelít az európai uniós átlaghoz – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára egy nemzetközi konferencia szünetében az MTI-nek szerdán.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem közös budapesti, Healthy Living Symposium 2025 elnevezésű nemzetközi konferenciáján Takács Péter azt mondta, a megalapozott kormányzati programokhoz a tudományos kutatásokra kell támaszkodni, amihez kiváló alapot ad a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A kulcs, hogy meggyőzzék az embereket arról, hogy érdemes ezekhez a programokhoz csatlakozni. A cél, hogy egészségben és jóllétben idősödjenek az emberek.

Az államtitkár kiemelte: ezek a célok és a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása nemcsak az egészségügy feladata, ágazatok közötti összehangolt működést igényelnek.

Erre példaként az oktatást említette Takács Péter, az egészségtan és a mindennapos testnevelést már beépítették a tanmenetbe. Az intézkedések közé sorolta továbbá a nemdohányzók védelméről szóló törvény évekkel ezelőtti módosítását, vagy a népegészségügyi termékadó bevezetését.

Mint mondta, bármennyire is fejlett egy ország egészségügyi rendszere, az legfeljebb csak 10-13 százalékban járul hozzá az egyén egészségéhez. A genetikai adottság, a környezeti hatások, a szociális helyzet és az életmód befolyásolja nagyobb részt az egészségi állapotot.

A cél, hogy a várható élettartam és az egészségben várható élettartam közötti rést szűkítsék – emelte ki az egészségügyi államtitkár.

Takács Péter megemlítette: a kormány erősíteni szeretne a szűrőprogramok szervezettségén, amiben számítanak a háziorvosokra.

Egészséges öregedés

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint a jövő egyik fontos kérdése lesz az egészséges öregedés problémája.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beszédet mond a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem (NUS) közös rendezvényének, a Healthy Living 2025 Symposium megnyitóján megnyitóján (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A rektor azt mondta, bizonyos országokban a 65 év felettiek száma messze meghaladja a 18 évesnél fiatalabbak számát, és ez jelentősen átrendezi azokat a feladatokat, amelyekben eredményeket kell elérni.

Kiemelte: nem az öregedés természetes folyamata a probléma, ugyanakkor, ha az öregedés egészségben, megfelelő fizikai, mentális és szociális környezetben történik, akkor az egy produktív időszak is lehet.

A baj akkor van, ha az egészségben eltöltött évek száma csökken, a cél ezeket az éveket meghosszabbítani egy elfogadható életminőség érdekében – emelte ki.