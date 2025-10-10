Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Takács Péteregészségügyi dolgozónyugdíjkormányrendelet

Jó hír az egészségügyben dolgozó nyugdíjasoknak

Fontos, az egészségügyben dolgozó nyugdíjasokra vonatkozó hírt jelentett be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 11:45
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Takács Péter a budapesti sajtótájékoztatón közölte, hogy a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak.

Budapest, 2025. október 10. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára és Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezet elnöke kezet fog a nyugdíjas egészségügyi dolgozók továbbfoglalkoztatásáról szóló budapesti sajtótájékoztatón 2025. október 10-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI 

A Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ), valamint a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete már régóta jelezte a nyugdíj melletti foglalkoztatás szabályainak átgondolását – tette hozzá a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. 

Azt mondta, az érdekvédelmi szervezetek rávilágítottak arra, hogy a korábbi rendszer – amelyben nem nyugdíjat, hanem nyugdíjpótló ellátást kaptak azok, akik továbbdolgoztak–- nehézkes, bürokratikus, és a hibalehetőséget is magában hordozza.

Megköszönve az érdekvédelmi szervezetek eddigi javaslatait, 

Takács Péter jelezte: a kormány továbbra is számít az együttműködésre.

Cser Ágnes, az MSZ EDDSZ elnöke úgy fogalmazott: lehetőség eddig is volt a továbbfoglalkoztatásra, csak kicsit bonyolultan, mostantól azonban az egészségügyben dolgozók is megkapják a nyugdíjukat és a keresetüket is.

Elmondta: az érdemi tárgyalás 2013-ban kezdődött az érdekképviselet és a kormány között, aminek köszönhetően 2016-ban „nemzetközi szinten is példátlan bérfelzárkózási program indult el”.

Ez azt eredményezte, hogy a nemzetgazdasági 20-21. helyről az egészségügyben dolgozók a 4. helyre jöttek fel

– emelte ki.

Kitért arra: az egészségügyi közszolgáltatás az egyik legfontosabb terület, ezért nem mindegy, hogy elegendő munkavállaló áll-e rendelkezésre. Ezt csak úgy tudják biztosítani, ha lehetőséget adnak a nyugdíjaskorúak foglalkoztatására – mondta.

Kitért arra, hogy az MSZ EDDSZ a választási kampányban nem vesz részt, az érdekképviselet továbbra is a munkavállalók élet- és munkakörülményeit vizsgálva tesz javaslatokat.

Toma Lajos, a MÖSZ elnöke arról beszélt, hogy „egy hosszabb út egyik állomásához érkeztek most”, hiszen 2013 óta kezdeményezik az egészségügyi dolgozókat érintő úgynevezett kényszernyugdíjazás megszüntetését.

Eredménynek nevezte a megszüntetését a dupla ellátás tilalmának, amelynek értelmében az egészségügyi dolgozó nem kaphatott egyszerre nyugdíjat és munkabért.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a nyugdíjas egészségügyi dolgozók továbbfoglalkoztatásáról szóló budapesti sajtótájékoztatón 2025. október 10-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)


Fontos híreink

