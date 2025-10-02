Csúcsra jár a baloldali álhírgyár: Takács Péter buktatta le Magyar Péterék legújabb próbálkozását

Egyre mélyebbre süllyed a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetése – állapította meg Takács Péter egészségügyi államtitkár, miután szerinte a kamara félremagyarázta az Ultrahang című podcastnek adott interjúját, amelyben valójában a háziorvosok megbecsülésének fontosságáról beszélt.

Takács Péter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

– Több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell, és vannak is erre eszközeink – írta, emlékeztetve, hogy a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomagot a kamara maga is támogatta.

Takács Péter szerint

a MOK elnöksége ma már nyíltan tiszás propagandát folytat, akár álhírek gyártása árán is.

Bejegyzésében azt javasolta Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, hogy hallgassa meg az eredeti beszélgetést, majd hozzátette: nyilatkozatai egyértelműen mutatják, ki ferdíti el a tényeket. A kormánypárti politikus azt is javasolta, olvassa el a háziorvosi karral kapcsolatban tett korábbi nyilatkozatát, és látni fogja, hogy ki hazudik ebben a történetben. „Segítek: maga Magyar Péter” – fűzte hozzá.

A Szőlő utcai álhírkampánnyal az államot akarták támadni

Minden alapot nélkülöző lejárató kampány indult el a kormány ellen, az ügyben vették őrizetbe a javítóintézet volt igazgatóját és élettársát májusban. Hónapokkal később pedig ezt az eljárást kihasználva egy jól körülhatárolható, influenszerekből és ellenzéki politikusokból álló kör brutális lejárató kampányt indított Semjén Zsolt és a kormány ellen, valamint pedofilügyet kiáltott, annak ellenére, hogy nincs kiskorú sértett. Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentéséből tudhatott meg többet, amely a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készült.

A jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben.

Ám Dobrev Klára (DK), Juhász Péter, Jámbor András (Szikra) és Magyar Péter (Tisza Párt) is felszólalt az álhír kapcsán. A Tisza Párt elnöke még Semjén Zsolt felfüggesztését is követelte egy nem létező pedofilügyben.