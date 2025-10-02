  • Magyar Nemzet
Csúcsra jár a baloldali álhírgyár: Takács Péter buktatta le Magyar Péterék legújabb próbálkozását

Szír diktátor állítólagos bújtatása, pedofilbotrány, internetblokkoló, kémtoll és zebrák – néhány olyan álhír, amely az elmúlt egy évben végigjárta a magyar sajtót, blogokat és közösségi oldalakat. Gyorsan kiderült, hogy a futótűzként terjedő hírekből semmi sem volt igaz. A pletykák, álhírek olyan mértékben az emberek hétköznapjaivá váltak, hogy a baloldali politikusok által gerjesztett szóbeszédeket már a Magyar Orvosi Kamara is átveszi és tényként közli.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 14:11
Egyre mélyebbre süllyed a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetése – állapította meg Takács Péter egészségügyi államtitkár, miután szerinte a kamara félremagyarázta az Ultrahang című podcastnek adott interjúját, amelyben valójában a háziorvosok megbecsülésének fontosságáról beszélt.

Budapest, 2025. szeptember 6. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által első alkalommal megrendezett I. magyar egészségpiknik kerekasztal-beszélgetésén a budapesti Bikás parkban 2015. szeptember 6-án. A rendezvényen többféle szűrővizsgálaton, workshopokon és előadásokon is részt vehettek az egészség, illetve az egészségügy iránt érdeklődők. MTI/Kovács Attila
Takács Péter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

– Több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell, és vannak is erre eszközeink – írta, emlékeztetve, hogy a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomagot a kamara maga is támogatta.

Takács Péter szerint

a MOK elnöksége ma már nyíltan tiszás propagandát folytat, akár álhírek gyártása árán is.

Bejegyzésében azt javasolta Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, hogy hallgassa meg az eredeti beszélgetést, majd hozzátette: nyilatkozatai egyértelműen mutatják, ki ferdíti el a tényeket. A kormánypárti politikus azt is javasolta, olvassa el a háziorvosi karral kapcsolatban tett korábbi nyilatkozatát, és látni fogja, hogy ki hazudik ebben a történetben. „Segítek: maga Magyar Péter” – fűzte hozzá.

 

A Szőlő utcai álhírkampánnyal az államot akarták támadni

Minden alapot nélkülöző lejárató kampány indult el a kormány ellen, az ügyben vették őrizetbe a javítóintézet volt igazgatóját és élettársát májusban. Hónapokkal később pedig ezt az eljárást kihasználva egy jól körülhatárolható, influenszerekből és ellenzéki politikusokból álló kör brutális lejárató kampányt indított Semjén Zsolt és a kormány ellen, valamint pedofilügyet kiáltott, annak ellenére, hogy nincs kiskorú sértett. Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentéséből tudhatott meg többet, amely a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készült.

A jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben.

Ám Dobrev Klára (DK), Juhász Péter, Jámbor András (Szikra) és Magyar Péter (Tisza Párt) is felszólalt az álhír kapcsán. A Tisza Párt elnöke még Semjén Zsolt felfüggesztését is követelte egy nem létező pedofilügyben.


Magyar Péter súlyos álhírei: szír elnöktől a kémtollon át a zebrákig

Amikor az iszlamista lázadók elfoglalták az ország fővárosát, Damaszkuszt, Aszadról először az a hír látott napvilágot, hogy lezuhant a repülőgépe, majd kiderült, hogy ez nem igaz, és Moszkvában kapott menedékjogot. A Szíriát és világpolitikát megrengető fejleményekkel kapcsolatban Magyar Péter és a Magyar Hang rögtön veszélyes álhírt kezdett terjeszteni, miszerint egy titokzatos Syrianair-repülőgép landolt Ferihegyen. Ezzel azt sugallták, hogy Magyarország rejtette el a megbukott Bassár el-Aszad szír diktátort.

Természetesen hamar kiderült, hogy álhírről van szó, a mellékelt fotó nem is Magyarországon készült,

és sikerült elkerülni az ezzel járó nemzetbiztonsági következményeket.

Magyar Péter azt is állította, hogy szakdolgozóhiány miatt szünetelt a betegfelvétel a Szent Imre-kórházban. Ezzel szemben az történt, hogy azokban a napokban olyan erős hőhullám volt, hogy különböző szívbetegekkel megtelt a belgyógyászat, emiatt másnap reggelig szünetelt a betegfelvétel. A mentők minden egyes beteget átszállítottak vagy a Dél-pesti Centrumkórházba vagy valamelyik másik ügyeletes kórházba, tehát egyetlenegy beteg sem maradt ellátatlanul.

Magyar Péter az árvízvédelemről is megfogalmazott számos kritikát. A politikus többek között állította, a kormány 2013-ban megígérte, hogy dunai gátszakaszokat épít, amelyek nem készültek el. Ezzel szemben 2013 óta árvízkapu létesült a Mosoni-Duna torkolati szakaszán, amelynek másodlagos célja az árvízkockázat csökkentése, töltésfejlesztés történt a Szigetközben, árvízvédelmi beruházásokat hajtottak végre Visegrádon, megépült a kenyérmezei patak védvonala mobil árvízvédelmi fallal. Árvízvédelmi intézkedések más folyókon is voltak, az elmúlt években összesen 68 kilométer hosszan javította a kormány a folyók védelmi képességeit.

A Tisza Párt elnöke egy építkezésről azt állította: migránstábort épít a kormány Vitnyéd–Csermajorban. Valójában a felújítás alatt álló épületekben Ukrajnából érkezett menekültek tartózkodtak jogtalanul, teljesen lelakták és tönkretették az ingatlanokat, ezért kellett helyrehozni őket.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy „be van technikázva” az ő lakása, meg a Tisza Párt irodái és autói is. Majd bemutatott egy állítása szerint „internetkábel-csatornában” talált és kilenc napig működő, wifin működtethető „kémtollat”. Az eszközzel kapcsolatban ő is megjegyezte, hogy azért ilyet nem szoktak titkosszolgálatok használni, és hogy „komolytalan”, mégis hangsúlyosan szerepelt a sajtótájékoztatón a „kémtoll”. Végül kiderült, hogy egy olcsó, diktafonos tollat mutatott be a Tisza Párt elnöke, amit találkozókhoz, interjúkhoz, órákhoz, koncertekhez, hangvezérelt rögzítő előadásokhoz ajánlanak, és polgári felhasználásra készültek. Ráadásul Magyar Péter azt hangoztatta, hogy a gyűlésein internetblokkolót helyez el a kormány, hogy megzavarja az élő közvetítéseket. Ezekről az eszközökről kiderült, hogy rendőrségi adóvevők.

Ettől nem áll nagyon távol Hadházy Ákos, aki szerint Orbán Viktor kémfülhallgatót hord, és azon kapja a „válaszokat”. A kormányfő bolondnak minősítette a politikust. Emellett a baloldali képviselő azt is elkezdte terjeszteni, hogy Orbán Viktor kormányfő családja zebrákat tart, amelyek harapnak, és ezért félnek tőlük az unokák. Innen kapta nevét a Zebra Digitális Polgári Kör, amelyben álhíreket cáfolnak meg a csoport tagjai.

20250923 Budapest Tüntetés a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közéleti átláthatóságról szóló törvényjavaslat ellen. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő
Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlacki Balázs)

