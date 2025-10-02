Dilettáns szervezés, súlytalan előadók – még helyszíne sincs Magyar Péterék holnapra tervezett egészségügyi konferenciájának

Magyar Péter pártja Vácon tartana holnap egészségügyi konferenciát, ám a rendezvénynek a kezdés előtti napon sincs még kijelölt helyszíne. A szervezés hiányosságaira az egészségügyi államtitkár hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

„Nem áll össze ez a holnapi egészségügyi konferencia, Péter!” – írta bejegyzésében Takács Péter. Rámutatott:

Komoly szakmai szervezetek nem nagyon képviseltetik magukat a dilettánsan szervezett kis pártrendezvényeteken.

A bejegyzésben az államtitkár arra is utalt, hogy a meghívottaktól többszörös delegálást kértek: „most már mindenkitől öt-tíz résztvevő delegálásáért könyörögtök – már azoktól, akik egyáltalán hajlandóak lesznek elmenni.”

Takács Péter szerint a konferencia szervezése kudarcba fulladhat, és úgy fogalmazott: nem marad más Magyar Péternek, mint az „álhírgyártás, a botránykeltés és a cselédsajtó támogatása”.

Szerencsére találsz partnereket is: a mostanában magyar orvosok Tisza-szigeteként működő MOK-elnökséget és a téged szolgai módon kiszolgáló cselédsajtót.

A Magyar Orvosi Kamara egyre mélyebbre süllyed

Takács Péter bírálta a Magyar Orvosi Kamara vezetését is, amely szerinte „egyre mélyebbre süllyed”.

Az államtitkár szerint a kamara félremagyarázta az Ultrahang című podcastnek adott interjúját, amelyben valójában a háziorvosok megbecsülésének fontosságáról beszélt.

– Több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell, és vannak is erre eszközeink – írta, emlékeztetve, hogy a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomagot a kamara maga is támogatta.

Takács Péter szerint

a MOK elnöksége ma már nyíltan tiszás propagandát folytat, akár álhírek gyártása árán is.

Bejegyzésében azt javasolta, hogy mindenki hallgassa meg az eredeti beszélgetést, majd hozzátette: nyilatkozatai egyértelműen mutatják, ki ferdíti el a tényeket.

Ráadásul ha bárki elolvassa a nyilatkozataimat, amit a háziorvosi karral kapcsolatban korábban tettem, látni fogja, hogy ki hazudik ebben a történetben. Segítek: te! (Mint mindig...)

– jegyezte meg az egészségügyi államtitkár.