  • Teljes homály a Tiszánál: helyszín nélküli egészségügyi konferenciát szerveznek
Kulja András Takács Péter

Teljes homály a Tiszánál: helyszín nélküli egészségügyi konferenciát szerveznek

Vácon szervez egészségügyi konferenciát Magyar Péter pártja. Pár nappal a rendezvény kezdete előtt még helyszíne sincs az eseménynek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 14:26
Fotó: Markovics Gábor
„Befújt egy dokumentumot a szél az ablakon. A Tisza Párt egészségügyi konferenciát szervez. Egyelőre úgy látom, nem nagyon megy nekik, hiszen pár nappal a rendezvény kezdete előtt csak annyit tudnak, hogy Vácon lesz. A pontos helyszín egyelőre ismeretlen” – közölte videójában Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár feltette kérdést: „Srácok, hogy ígérhettek így működő egészségügyet, ha még egy egyszerű konferenciát sem tudtok megszervezni?”

 

Kulja Andrással már kipukkadt a Tisza egészségügyi lufija

Érdekes a Tisza egészségügyhöz való viszonyulása annak tükrében, hogy Magyar Péter egészségügyi szakpolitikusa, Kulja András még a baloldali szakértők szerint is rommá égette magát a Takács Péterrel folytatott televíziós vitában. „Az első szakpolitikai vitát úgy nyerte meg a Fidesz a Tiszával szemben, hogy közben az ellenzéki politikus szinte megsemmisítette saját magát a vitában” – írta Kulja leszereplése után a baloldali elemző, Somogyi Zoltán.

Mint ismert, a tiszás fiaskó után adta ki Magyar Péter azt az utasítást a párton belül, hogy ideig rajta kívül senki sem nyilatkozhat a párt részéről, és senki sem vállalhat el vitát a továbbiakban.

 

