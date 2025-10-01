Teljes homály a Tiszánál: helyszín nélküli egészségügyi konferenciát szerveznek

„Befújt egy dokumentumot a szél az ablakon. A Tisza Párt egészségügyi konferenciát szervez. Egyelőre úgy látom, nem nagyon megy nekik, hiszen pár nappal a rendezvény kezdete előtt csak annyit tudnak, hogy Vácon lesz. A pontos helyszín egyelőre ismeretlen” – közölte videójában Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár feltette kérdést: „Srácok, hogy ígérhettek így működő egészségügyet, ha még egy egyszerű konferenciát sem tudtok megszervezni?”

Kulja Andrással már kipukkadt a Tisza egészségügyi lufija

Érdekes a Tisza egészségügyhöz való viszonyulása annak tükrében, hogy Magyar Péter egészségügyi szakpolitikusa, Kulja András még a baloldali szakértők szerint is rommá égette magát a Takács Péterrel folytatott televíziós vitában. „Az első szakpolitikai vitát úgy nyerte meg a Fidesz a Tiszával szemben, hogy közben az ellenzéki politikus szinte megsemmisítette saját magát a vitában” – írta Kulja leszereplése után a baloldali elemző, Somogyi Zoltán.

Mint ismert, a tiszás fiaskó után adta ki Magyar Péter azt az utasítást a párton belül, hogy ideig rajta kívül senki sem nyilatkozhat a párt részéről, és senki sem vállalhat el vitát a továbbiakban.