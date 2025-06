A baloldali elemző szerint is megsemmisítette magát Magyar Péter embere

Még a baloldalról is kemény kritikát kap Kulja András tegnapi ATV-s szerepléséért.

Magyar Péter egészségügyi szakpolitikusa Takács Péter egészségügyi államtitkárral vitázott, amelyben a tiszás politikus egyértelműen alul maradt.

Olyannyira, hogy a Tisza holdudvarának egyik meghatározó alakja is kíméletlenül fogalmazott. – Az egészségügy mint tematika fontos fegyvere volt eddig Magyar Péternek. Ehhez képest

az első szakpolitikai vitát úgy nyerte meg a Fidesz a Tiszával szemben, hogy közben az ellenzéki politikus szinte megsemmisítette saját magát a vitában

– írta Somogyi Zoltán a közösségi oldalán.

De, miként Deák Dániel arra felhívta a figyelmet, nem ő az egyetlen, aki elégedetlen Kulja András gyenge teljesítményével; a Magyar Pétert politikai pályáján elindító Partizán műsorában is hasonlóan vélekedtek. Az ATV értékelő műsorában is Takács Pétert hozták ki győztesnek. De nemcsak az ellenzéki értelmiségi holdudvar, hanem a Tisza-szimpatizánsok is hangot adnak elégedetlenségüknek, mivel Kulja András szerintük is teljesen leszerepelt.

– A Tisza belső ügyeire rálátó forrásom megerősítette, hogy a hatalmas kudarc után, a nyilvánosság előtt mutatott sikerkommunikációja ellenére

Magyar Péter azt az utasítást adta ki a párton belül, hogy meg nem határozott ideig rajta kívül senki sem nyilatkozhat, senki sem vállalhat el vitát a továbbiakban

– írta Deák Dániel, ugyanis Magyar Péter tudja nagyon jól, hogy most hatalmas léket kapott az a virtuális világ, amit az elmúlt egy évben épített: kiderült, hogy a valóságban a Tisza által felmutatott teljesítmény nagyon gyenge, és egyáltalán nem mutatkoznak kormányképes politikai erőnek.