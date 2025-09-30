Meghalt a magyar rocklegenda, gyászol a népszerű zenekar

– Szomorú hírt kaptunk, ismét gyászol a Lord család – adta hírül a Lord zenekar a közösségi oldalán. Mint írták, elment Papp László „Kalap", a Lord első billentyűse. – Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk a családnak! – fogalmaztak Pohl Mihályék.
