Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán élesen fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel kapcsolatban. „Végérvényesen megbolondult” – írta az elemző, utalva Hadházy legutóbbi kijelentéseire.
Az ellenzéki politikus ugyanis azt állította, hogy Orbán Viktor kémfülhallgatót hord, amelyen keresztül diktálnak neki.
Deák Dániel szerint ez már túlmegy minden korábbi összeesküvés-elméleten:
Magyar Péter még csak kémtollat vizionált, Hadházy szintet lépett!
– írta bejegyzéséhez kommentben az elemző.
Hétfőn a Harcosok órája vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök, aki szintén megemlítette a furábbnál furább elméletekkel előálló Hadházyt. A kormányfő szerint Hadházy Ákos bolond. Inkább szánalomra méltó, és nem is lehet komolyan venni. A parlamentben korábban a mellkasára csatolt egy telefont, és valami kádakat keresett rajta.
Borítókép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: Hatlaczki Balázs)