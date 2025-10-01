Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán élesen fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel kapcsolatban. „Végérvényesen megbolondult” – írta az elemző, utalva Hadházy legutóbbi kijelentéseire.

Forrás: Facebook

Az ellenzéki politikus ugyanis azt állította, hogy Orbán Viktor kémfülhallgatót hord, amelyen keresztül diktálnak neki.

Deák Dániel szerint ez már túlmegy minden korábbi összeesküvés-elméleten:

Magyar Péter még csak kémtollat vizionált, Hadházy szintet lépett!

– írta bejegyzéséhez kommentben az elemző.

Hétfőn a Harcosok órája vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök, aki szintén megemlítette a furábbnál furább elméletekkel előálló Hadházyt. A kormányfő szerint Hadházy Ákos bolond. Inkább szánalomra méltó, és nem is lehet komolyan venni. A parlamentben korábban a mellkasára csatolt egy telefont, és valami kádakat keresett rajta.

Borítókép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: Hatlaczki Balázs)