Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Orbán ViktorkémfülhallgatóDeák DánielHadházy Ákos

Magyar Péter még csak kémtollat vizionált, Hadházy szintet lépett

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője élesen bírálta Hadházy Ákost, aki szerint Orbán Viktor kémfülhallgatót hord. Az elemző szerint a független képviselő „végérvényesen megbolondult”, és az eddigi kémelméleteknél is messzebbre ment.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 10:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán élesen fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel kapcsolatban. „Végérvényesen megbolondult” – írta az elemző, utalva Hadházy legutóbbi kijelentéseire.

Forrás: Facebook

Az ellenzéki politikus ugyanis azt állította, hogy Orbán Viktor kémfülhallgatót hord, amelyen keresztül diktálnak neki. 

Deák Dániel szerint ez már túlmegy minden korábbi összeesküvés-elméleten: 

Magyar Péter még csak kémtollat vizionált, Hadházy szintet lépett!

 – írta bejegyzéséhez kommentben az elemző.

Hétfőn a Harcosok órája vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök, aki szintén megemlítette a furábbnál furább elméletekkel előálló Hadházyt. A kormányfő szerint Hadházy Ákos bolond. Inkább szánalomra méltó, és nem is lehet komolyan venni. A parlamentben korábban a mellkasára csatolt egy telefont, és valami kádakat keresett rajta.

Borítókép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu