Szent Ferenc templomfeljelentésReisz PálBudai GyulatüntetésHadházy Ákos

Nyomozás indult Hadházyék ellen a múlt heti botrány után

A Szent Ferenc-templomnál rátámadtak egy idős szerzetesre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 15:40
Hadházy Ákos tüntetése a Ferenciek terén Szócsata a templomnál Reisz Pál atyával Hatlaczki Balazs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrség nyomozást rendelt el csoportos garázdaság gyanúja miatt a múlt kedden a Ferenciek terén, a Szent Ferenc-templomnál Pál atya sérelmére elkövetett cselekmények miatt – tudatta közösségi oldalán Budai Gyula országgyűlési képviselő.

 

Hadházy Ákos és csürhéje múlt héten kedden, Budapesten a Ferenciek terén betört a Szent Ferenc-templomba, és megtámadták a 82 éves Pál atyát. Csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tettem feljelentést, ami miatt a rendőrség nyomozást rendelt el

– idézte fel a politikus.

Mint lapunk megírta, Hadházy Ákos múlt keddi beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását a tüntetésen. Ezért a résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest.

A Hadházy Ákosék által vegzált ferences szerzetes, Reisz Pál 1942. február 17-én született Gyöngyösön. Idősebb testvéreit osztályidegennek minősítve nem vették fel a helyi gimnáziumba, így két bátyja végül Esztergomban, a ferenceseknél érettségizett 1954-ben és 1956-ban. Reisz Pál az érettségi után maga is belépett a ferences rendbe.

Hadházy Ákos tüntetése a Ferenciek terén Szócsata a templomnál Reisz Pál atyával
Hadházy Ákos tüntetője Pál atyát vegzálta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Pál atya arca és neve nemcsak rendkívül gazdag munkássága miatt lehet ismerős sokaknak, hanem A tartótiszt című 2013-as dokumentumfilmből is. Ebben először szólalt meg arcát és nevét vállalva egy egykori állambiztonsági tartótiszt, akinek fő szakterülete az „egyházi reakció” elleni harc volt.

A volt rendőrtiszt szembesült egykori megfigyelésének áldozataival, köztük Reisz Pál atyával is, aki a jelentések idején az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium igazgatója volt.

A film legemlékezetesebb jelenete, amikor az egykori rendőrtiszt és Reisz Pál atya szemtől szemben ül egymással. Az atya igyekezett lefesteni az akkori félelemteljes légkört, felidézve a sokszor ismeretlen helyre űzött, menekült vagy öngyilkosságot elkövető rendtársak emlékét.

Elmondta azt is, hogy igazgatóságának első évében

a megfigyelések okozta stressz miatt egyik napról a másikra megőszült.

A volt tartótiszt figyelmesen végighallgatta, ugyanakkor a végsőkig ragaszkodott ahhoz, hogy ő csak a munkáját végezte, és egyszer sem kért bocsánatot. Ennek ellenére Reisz Pál atya kezet fogott megfigyelőjével, és közölte, hogy bármikor szívesen áll mind az ő, mind családja rendelkezésére.

Borítókép: Hadházy Ákos vitába bonyolódott Reisz Pál atyával (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu