Nyomozás indult Hadházyék ellen a múlt heti botrány után

A rendőrség nyomozást rendelt el csoportos garázdaság gyanúja miatt a múlt kedden a Ferenciek terén, a Szent Ferenc-templomnál Pál atya sérelmére elkövetett cselekmények miatt – tudatta közösségi oldalán Budai Gyula országgyűlési képviselő.
Hadházy Ákos és csürhéje múlt héten kedden, Budapesten a Ferenciek terén betört a Szent Ferenc-templomba, és megtámadták a 82 éves Pál atyát. Csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tettem feljelentést, ami miatt a rendőrség nyomozást rendelt el
– idézte fel a politikus.
Mint lapunk megírta, Hadházy Ákos múlt keddi beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását a tüntetésen. Ezért a résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest.