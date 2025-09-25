  • Magyar Nemzet
  • Orbán Viktor: A hatalomért mindenre képes az ellenzék, sem Istent, sem embert nem ismernek
Orbán Viktor: A hatalomért mindenre képes az ellenzék, sem Istent, sem embert nem ismernek

Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban – jegyezte meg a Harcosok Klubjában Hadházy Ákos legújabb botrányáról a miniszterelnök. Orbán Viktor következményeket helyezett kilátásba, de bejegyzésében kitért az édesanyák szja-mentességére, valamint elmondta a véleményét arról is, hogy a Tisza Párt megnyirbálná a sportra szánt költségvetést.

2025. 09. 25. 12:57
Hadházy Ákos tüntetése a Ferenciek terén Szócsata a templomnál Reisz Pál atyával
„A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül” – hívta fel a figyelmet a Harcosok Klubjában Hadházy Ákos legújabb botrányára a miniszterelnök. Orbán Viktor megjegyezte: „Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.”

Hadházy Ákos tüntetése a Ferenciek terén Szócsata a templomnál Reisz Pál atyával
Hadházy Ákos felelősségre vont egy papot (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Leszögezte: a következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország. Bejegyzésében elárulta, hogy ma Nagy Mártonnal véglegesíti a háromgyermekes anyák adómentességét, októbertől ők sem fizetnek szja-t.

„Aztán jön a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám. A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót. Ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól.”

A gyerekeknek példaképek, bajnokok kellenek, hogy ők is bajnokká akarjanak válni. Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Borítókép: Botrányt okoztak a Ferenciek terén Hadházy Ákos tüntetői (Fotó: Hatlaczki Balázs)


