Veszélybe kerülhet a magyar sport a Tisza Párt tervei miatt

A sportért felelős államtitkár szerint komoly veszélybe kerülhet az utánpótlás és a sportélet stabil működése, ha a Tisza Párt valóban megvalósítja a sajtóban megjelent elképzeléseit, és visszavágja az állami sporttámogatásokat – számolt be a Nemzeti Sport.

Schmidt Ádám közösségi oldalán reagált a hírekre, amelyek szerint a Tisza Párt kormányra kerülve jelentősen csökkentené a sportfinanszírozást. Bejegyzésében hangsúlyozta a sport társadalmi és nemzetegyesítő szerepét, valamint azt, hogy a jelenlegi rendszer kiszámítható működést biztosít.

„A sport amellett, hogy nemzeti egységünk építője, elengedhetetlen ahhoz, hogy egy minden szempontból egészséges társadalomban élhessünk! A jelenlegi kormányzat kiemelt területként tekint a sportra, az állami támogatásoknak hála mára a szakszövetségeink, a köztestületeink és a sportegyesületeink működése is stabil, a szakembereink nyugodtan dolgozhatnak. Emellett korszerű létesítményekben, elérhető áron sportolhatunk és sportolhatnak a gyermekeink. Kormányzati segítség nélkül mindez veszélybe kerül!” – írta Schmidt Ádám.