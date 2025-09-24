Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Veszélybe kerülhet a magyar sport a Tisza Párt tervei miatt

A sportért felelős államtitkár szerint a Tisza Párt forráselvonási elképzelései súlyosan veszélyeztetnék az utánpótlást, a sportegyesületek működését és a létesítményfejlesztéseket.

2025. 09. 24. 12:06
A sportért felelős államtitkár szerint komoly veszélybe kerülhet az utánpótlás és a sportélet stabil működése, ha a Tisza Párt valóban megvalósítja a sajtóban megjelent elképzeléseit, és visszavágja az állami sporttámogatásokat – számolt be a Nemzeti Sport.

Schmidt Ádám közösségi oldalán reagált a hírekre, amelyek szerint a Tisza Párt kormányra kerülve jelentősen csökkentené a sportfinanszírozást. Bejegyzésében hangsúlyozta a sport társadalmi és nemzetegyesítő szerepét, valamint azt, hogy a jelenlegi rendszer kiszámítható működést biztosít.

„A sport amellett, hogy nemzeti egységünk építője, elengedhetetlen ahhoz, hogy egy minden szempontból egészséges társadalomban élhessünk! A jelenlegi kormányzat kiemelt területként tekint a sportra, az állami támogatásoknak hála mára a szakszövetségeink, a köztestületeink és a sportegyesületeink működése is stabil, a szakembereink nyugodtan dolgozhatnak. Emellett korszerű létesítményekben, elérhető áron sportolhatunk és sportolhatnak a gyermekeink. Kormányzati segítség nélkül mindez veszélybe kerül!” – írta Schmidt Ádám.

Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án a Corvinus Egyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy az állam a sportra, az egyházakra és a kultúrára is a kelleténél több forrást költ. Bár konkrét számokat nem említett, a Mandiner értékelése szerint a mérlegelt elvonás nagyságrendje több száz milliárd forint is lehet – számolt be cikkében a Mandiner.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén"

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

