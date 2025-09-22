Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Orbán Balázsmagyar PéterKármán Andrásgazdaságpolitika

Orbán Balázs Magyar Péterék újabb kiszivárgott tervéről: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András. Orbán Balázs szerint ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 12:51
Úgy tűnik, nem csak a fizetéseket vágná meg Magyar Péter pártja: 

a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András. 

Szerinte ugyanis az állam „túl sokat költ” a magyar cégek támogatására. Erről egy, a Corvinus Egyetemen, zárt körben tartott előadásában beszélt – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs, aki a Tisza háza tájáról kiszivárgott újabb tervekről írt, amivel elvennék a magyar vállalkozások támogatását. A Tisza Párt gazdasági arca szerint például az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, 

a Tisza gazdaságpolitikájáért felelős szakembere szerint az alacsony adók és adókedvezmények rendszere hibás Magyarországon, és hangsúlyosan kiemelte, hogy hazánkban kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya. 

– Vagyis hatalomra jutásuk esetén új adók és megnyirbált támogatások várnának a magyar vállalkozásokra – hangsúlyozta.

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Korábban már kiderült, a Tisza adóemelésre készül, csak nem beszélhetnek róla a választásokig (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Orbán Balázs szerint miközben Kármán a magyar vállalkozások megemelt közterhei mellett érvelt, előadásában erős kritikával illette a szektorális adókat, mint a multikra és a bankokra kivetett különadókat. 

Vagyis a Tisza fő gazdasági szakembere – a brüsszeli követelésekkel egyetértésben – a magyar kis- és középvállalkozások pénzét elvenné, míg a nemzetközi nagyvállalatok és bankok profitját növelné.

A kormánypárti politikus szerint nem ez az első intő jel: korábban már kiszivárgott, hogy a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelné, és a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan háromsávos rendszert vezetne be a tőkejövedelmekre is.  

– A Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei jelentősen visszavetnék Magyarország versenyképességét, megnövelnék a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretennék a magyar vállalkozásokat, ami minden valószínűség szerint bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra: 

ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Szerintünk ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék. 

Ahogy a régi bölcsesség mondja: nincs olyan titok, ami ki ne tudódna – írta Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

