Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági frontembere, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – írta a Mandiner. A lap birtokába kerültek Kármán a Corvinus egyetemen tartott előadásának diái. Az előadást mindössze egyetlen nappal azután tartotta a közgazdász, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén.

Magyar Péter és Kármán András. Tisza Párt, szakértő

Kármán az előadása elején szép sorban elpuffogtatja az elmúlt másfél évtized balos töltényeit – fogalmazott a Mandiner –, mint például a szerinte mindent átszövő korrupció, a kiszámíthatatlan pénzügyi szabályozás, vagy az államosítások és a „sikeres vállalkozások levadászása”.

Majd rátér arra, hogy szerinte a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. A Tisza Párt gazdasági arca szerint az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

Kármán arról beszélt, hogy régiós összehasonlításában „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”.

Innen tehát az előadás szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, ami nem más lenne, mint pénzelvonás. A Tisza eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyírbálnák meg, az, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet.

Igaz, a Tisza tervei közül szeptemberben már kiszivárgott egy újabb dokumentum, amely szerint a mostani 9 százalékos társasági adó emeléséről értekeztek. Bár a párt akkor azonnal cáfolta a híreket, Kármán mégis ezt írta szeptember 8-i előadásán:

Az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal. Ezeknél a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra gondolhat Kármán. Ebből különösen az utóbbi érdekes, hiszen Kármán ágál a szektorális adó, a bankadó ellen, aki nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót a nyeresége után – írta a Mandiner.