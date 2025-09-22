Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Tiszaadóvállalat

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Kármán András szerint most túl sok pénzzel támogatja a kormány a hazai cégeket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 8:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági frontembere, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – írta a Mandiner. A lap birtokába kerültek Kármán a Corvinus egyetemen tartott előadásának diái. Az előadást mindössze egyetlen nappal azután tartotta a közgazdász, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén.

Magyar Péter és Kármán András. Tisza párt, szakértő
Magyar Péter és Kármán András. Tisza Párt, szakértő

Kármán az előadása elején szép sorban elpuffogtatja az elmúlt másfél évtized balos töltényeit – fogalmazott a Mandiner –, mint például a szerinte mindent átszövő korrupció, a kiszámíthatatlan pénzügyi szabályozás, vagy az államosítások és a „sikeres vállalkozások levadászása”.

Majd rátér arra, hogy szerinte a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. A Tisza Párt gazdasági arca szerint az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

Kármán arról beszélt, hogy régiós összehasonlításában „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”.

Innen tehát az előadás szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, ami nem más lenne, mint pénzelvonás. A Tisza eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyírbálnák meg, az, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet.

Igaz, a Tisza tervei közül szeptemberben már kiszivárgott egy újabb dokumentum, amely szerint a mostani 9 százalékos társasági adó emeléséről értekeztek. Bár a párt akkor azonnal cáfolta a híreket, Kármán mégis ezt írta szeptember 8-i előadásán:

Az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal. Ezeknél a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra gondolhat Kármán. Ebből különösen az utóbbi érdekes, hiszen Kármán ágál a szektorális adó, a bankadó ellen, aki nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót a nyeresége után – írta a Mandiner.

Ebből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy egy esetleges adóreform esetén a társaságiadó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlhatnak, hiszen később is a vállalkozások adóztatásának átalakítása mellett kampányol a közgazdász.

Kármán egyébként nemrég a HVG-nek adott interjújában is folyamatosan támadta a magyar gazdasági modellt, a nagy német autógyárak, a BMW, a Mercedes, vagy az Audi innovációit mindössze összeszerelőüzem-modellként jellemezte.

Szintén ebben az interjúban fakadt ki azon, hogy véleménye szerint a magyar adórendszer aránytalan.

Előadása végén arra a kérdésre, hogy a vagyonadót csak az ötmilliárd feletti részre vetnék-e ki, vagy pedig a teljes vagyonra, akinek meghaladja az ötmilliárdot, maga Kármán sem tudott válaszolni - tette hozzá a lap.

Pedig a tervezhetőség és a költségvetési bevétel miatt egyáltalán nem mindegy a kérdés. Ebből is látszik, hogy az ötletet csak ad hoc módon dobták be a köztudatba, de semmilyen kidolgozott terv nem áll rendelkezésükre.

Kármán András a corvinusos előadásában is kritizálta a jelenlegi magyar adórendszert, amely véleménye szerint nem arányos és igazságtalan. Mint fogalmazott: a Tisza célja egy „igazságosabb adórendszer, egy méltányosabb közteherviselés kialakítása, ahol közügyek pénzügyi terhei valóban arányosan, és az állampolgárok jövedelmi, vagyoni lehetőségéhez jobban igazodva kerülnek meghatározásra”.

Érdekesség, de annak ellenére, hogy a közgazdász szerint „aránytalan és igazságtalan” a jelenlegi adórendszer, nagyon gyorsan sietett leszögezni, hogy „a magasabb keresetűeknek nem változik az adófizetési kötelezettsége”, tehát alapvetően nem is változtatnának rajta.

Itt tehát tetten érhető egy elég komoly ellentmondás, és jobban belevág az elképzelésekbe a párt kiszivárgott adóemelési terve, amivel kapcsolatban párttársai, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron már korábban is arról értekeztek, hogy erről egyelőre nem lehet beszélni, majd csak a választások után – elemezte a helyzetet a Mandiner.

Kármán arról beszélt, hogy a párt adótervezetétől gazdaságfehéredést várnak. Többször kiemelte az ársapkák rendszerét, úgy fogalmazva, hogy ez már régen sem működött és most is teljesen torzítja a gazdaságot. (Érdekesség, de ebben majd’ minden elemző egyetért, hogy érdemben lassítja az inflációt.)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekterrorcselekmény

A patriótákat lelövik, ugye?

Megyeri Dávid avatarja

A baloldalon nem tudják, hogy megfélemlítéssel még soha senkinek nem sikerült szabad választást nyernie Magyarországon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.