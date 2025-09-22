Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Fordulat Ruszin-Szendi fegyverbotrányában: a kormány léphet az ügyben

A belügyminiszter-helyettes szerint elfogadhatatlan, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel jelenik meg gyűléseken.

2025. 09. 22. 12:08
– Nem ismerünk olyan esetet, amit Ruszin-Szendi Romulusz megtett, hogy választók közé fegyverrel az oldalán ment. Ez elfogadhatatlan és egy olyan irány, amit mi meg akarunk állítani – emelte ki Rétvári Bence. 

Rétvári Bence (Forrás: Facebook)

A politikus egy, az Országházban tartott sajtótájékoztatón kiemelte,

az alaptörvény és a jogszabályok egyértelművé teszik, hogy a békés gyülekezés joga biztosított mindenkinek, a gyülekezési törvény és minden más ide vonatkozó jogszabály ezért kizárja azt, hogy bárki, bármikor fegyverrel menjen mások közé egy gyűlésre. Nem elfogadható, hogy bárki átlépje ezt a vörös vonalat.

Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Képernyőkép

Rétvári elmondta, ugyan egy eset kapcsán szabálysértési eljárás indult Ruszin-Szendi Romulusz ellen, azonban az elmúlt napokban több olyan felvétel is napvilágot látott, amely azt bizonyítja, hogy a volt tábornok többször is fegyverrel az oldalán jelent meg a Tisza Párt rendezvényein. 

Harminc évig sikerült ezt a fajta békés jellegét megőrizni a választási gyűléseknek. Ebben a kérdésben nem szabad engedni az erőszak követőinek, ezért is kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága is megvitatta az ügyet

– jelentette ki a képviselő. 

Barthel-Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára elmondta, 

a minisztérium támogatja a honvédelmi és rendészeti bizottság kezdeményezését, amely határozati javaslatban kéri fel a kormányt arra, hogy tekintse át  szabályozásokat, és ha szükséges, harmonizálja, szigorítsa azokat. Hiszen fegyvernek, fegyvernek látszó tárgynak politikai gyűlésen nincs helye. 

Az államtitkár megerősítette, a volt vezérkari főnöknél nem lehetett volna fegyver a szóban forgó rendezvényen. 

Mint ismert, az elmúlt hetekben újabb botrány rázta meg a közéletet: Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter botrányról botrányra bukdácsoló emberéről kiderült, hogy egy fegyvernek látszó tárggyal ment el egy lakossági fórumra. Azonban úgy tűnik, a fegyverbotrány még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, ahol látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt van valami gyanús eszköz.

A Tisza Párt a média megkeresésére először úgy reagált: „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével.” De aztán

gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, valóban az is.

 Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.

Magyar Péter embere tényleg fegyvert viselt a tiszás rendezvényen

Elnöke után Ruszin-Szendi is megerősítette, hogy fegyverrel jelent meg a politikai rendezvényen. Mindez példátlan, hiszen a rendszerváltás óta tudvalevőleg egyetlen politikus sem tett ilyet. A történtek nemcsak a Tisza Pártnak nagyon kínosak, hanem a politikai formációt egy ideje nyíltan támogató balliberális sajtónak is, hiszen a beismerés előtt a 444-en egy Ruszin-Szendi Romuluszt mentegető cikk jelent meg, amelynek szerzője úgy fogalmazott: „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy

Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen.

Mindez nem kizárólag az elmúlt időszakban a politikai szereplőket ért fegyveres támadások fényében ijesztő. Magyar Péter embere a közelmúltban egyszerűen ellökte a Tisza Párt rendezvényén a Mandiner újságíróját, aki a baloldali párt kiszivárgott adóemelési terveivel kapcsolatban kérdezte volna Ruszin-Szendi Romuluszt. Az esetet a Tisza-vezér és a liberális média igyekezett bagatellizálni.

Ruszin-Szendi Romulusz azzal próbálta mentegetni magát, hogy politikai pályára lépését követően fenyegetések érték. Érdekes kérdés, hogy mi lehetett a terve egy fegyverrel a színpadon, és milyen módon védte volna meg magát. Magyar Péter tanácsadója egy korábbi rádiós beszélgetésben egyenesen úgy fogalmazott, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, ezt követően pedig elmondta, hogy fegyvereket gyűjt.

Az egykori katona viselkedése jogi aggályokat is felvet, hiszen nyilvános rendezvényen jogászok szerint még engedéllyel tartott önvédelmi fegyvert sem viselhetett törvényesen.

Ruszin-Szendi ellen feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást kezdeményezett, elvették a politikus pisztolyát, valamint visszavonták a fegyverviselési engedélyét.

Mindemellett a napokban újabb képek jelentek meg, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz egy másik politikai rendezvényen szerepel, és szintén jobboldalt, deréktájon egy, az említett fegyver méretével közel megegyező méretű tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.

Gyanúsan dudorodik Ruszin-Szendi Romulusz kabátja (Fotó: Képernyőmentés)

Nem tudni, mi lehet az említett tárgy, de a korábbi esetet ismerve a szavazóknak joga van tudni, hogy

egy vagy több alkalommal is fegyvert viselt-e a politikus, miközben nyilvános rendezvényeken vesz részt.

Különösen, hogy az említett eseményen gyerekek is jelen voltak.

Ruszin-Szendi Romulusz, fegyver
Újabb kínos felvételek kerültek elő Magyar Péter emberéről (Fotó: Képernyőmentés)

Ez az eset a Tisza Párt tavaszi országjárásán történt, amely igen kínos véget ért azzal, hogy Magyar Péter Erdélyről „román föld”-ként beszélt.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Magyar Nemzet)


