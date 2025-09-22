Fordulat Ruszin-Szendi fegyverbotrányában: a kormány léphet az ügyben

– Nem ismerünk olyan esetet, amit Ruszin-Szendi Romulusz megtett, hogy választók közé fegyverrel az oldalán ment. Ez elfogadhatatlan és egy olyan irány, amit mi meg akarunk állítani – emelte ki Rétvári Bence.

Rétvári Bence (Forrás: Facebook)

A politikus egy, az Országházban tartott sajtótájékoztatón kiemelte,

az alaptörvény és a jogszabályok egyértelművé teszik, hogy a békés gyülekezés joga biztosított mindenkinek, a gyülekezési törvény és minden más ide vonatkozó jogszabály ezért kizárja azt, hogy bárki, bármikor fegyverrel menjen mások közé egy gyűlésre. Nem elfogadható, hogy bárki átlépje ezt a vörös vonalat.

Fotó: Képernyőkép

Rétvári elmondta, ugyan egy eset kapcsán szabálysértési eljárás indult Ruszin-Szendi Romulusz ellen, azonban az elmúlt napokban több olyan felvétel is napvilágot látott, amely azt bizonyítja, hogy a volt tábornok többször is fegyverrel az oldalán jelent meg a Tisza Párt rendezvényein.

Harminc évig sikerült ezt a fajta békés jellegét megőrizni a választási gyűléseknek. Ebben a kérdésben nem szabad engedni az erőszak követőinek, ezért is kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága is megvitatta az ügyet

– jelentette ki a képviselő.

Barthel-Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára elmondta,

a minisztérium támogatja a honvédelmi és rendészeti bizottság kezdeményezését, amely határozati javaslatban kéri fel a kormányt arra, hogy tekintse át szabályozásokat, és ha szükséges, harmonizálja, szigorítsa azokat. Hiszen fegyvernek, fegyvernek látszó tárgynak politikai gyűlésen nincs helye.

Az államtitkár megerősítette, a volt vezérkari főnöknél nem lehetett volna fegyver a szóban forgó rendezvényen.

Mint ismert, az elmúlt hetekben újabb botrány rázta meg a közéletet: Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter botrányról botrányra bukdácsoló emberéről kiderült, hogy egy fegyvernek látszó tárggyal ment el egy lakossági fórumra. Azonban úgy tűnik, a fegyverbotrány még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, ahol látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt van valami gyanús eszköz.