Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról + videó

Újabb felvétel került elő, amelyen pont úgy látszik egy gyanús tárgy Ruszin-Szendi Romulusz jobb oldalán a ruha alatt, ahogy a szeghalmi eseményen. Így több mint valószínű, hogy Magyar Péter bizalmasával és tanácsadójával nem csak egyszer fordult elő, hogy dzsekije „vesetájékon hullámot vetett” – írja a Mandiner.

A felvételek tanúsága szerint fegyverrel az oldalán tartott fórumot Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőkép)

Az elmúlt hetekben újabb botrány rázta meg a közéletet: Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter botrányról botrányra bukdácsoló emberéről kiderült, hogy egy fegyvernek látszó tárggyal ment el egy lakossági fórumra. Azonban úgy tűnik, a fegyverbotrány még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, ahol Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt látszik, hogy van valami gyanús eszköz.

A Tisza Párt a média megkeresésére először úgy reagált: „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is.” De aztán

gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, valóban az is.

Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.

Magyar Péter embere tényleg fegyvert viselt a tiszás rendezvényen

Elnöke után Ruszin-Szendi is megerősítette, hogy fegyverrel jelent meg a politikai rendezvényen. Mindez példátlan, hiszen a rendszerváltás óta tudvalevőleg egyetlen politikus sem tett ilyet. A történtek nem csak a Tisza Pártnak nagyon kínosak, hanem a politikai formációt egy ideje nyíltan támogató balliberális sajtónak is, hiszen a beismerés előtt a 444-en egy Ruszin-Szendi Romuluszt mentegető cikk jelent meg, amelynek szerzője úgy fogalmazott: „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy

Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen.

Mindez nem kizárólag az elmúlt időszakban politikai szereplőket ért fegyveres támadások fényében ijesztő, Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásait ismerve szintén elgondolkodtató. Magyar Péter embere a közelmúltban egyszerűen ellökte a Tisza Párt rendezvényén a Mandiner újságíróját, aki a baloldali párt kiszivárgott adóemelési terveivel kapcsolatban kérdezte volna Ruszin-Szendi Romuluszt. Az esetet a Tisza-vezér és a liberális média igyekezett bagatellizálni.