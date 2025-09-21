Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártfegyverMagyar Péter

Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról + videó

Magyar Péter bizalmasának ruhája már egy tavaszi rendezvényen is „hullámot vetett”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 12:36
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Hatlaczki Balázs
Újabb felvétel került elő, amelyen pont úgy látszik egy gyanús tárgy Ruszin-Szendi Romulusz jobb oldalán a ruha alatt, ahogy a szeghalmi eseményen. Így több mint valószínű, hogy Magyar Péter bizalmasával és tanácsadójával nem csak egyszer fordult elő, hogy dzsekije „vesetájékon hullámot vetett” – írja a Mandiner.

Ruszin-Szendi Romulusz
A felvételek tanúsága szerint fegyverrel az oldalán tartott fórumot Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőkép)

Az elmúlt hetekben újabb botrány rázta meg a közéletet: Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter botrányról botrányra bukdácsoló emberéről kiderült, hogy egy fegyvernek látszó tárggyal ment el egy lakossági fórumra. Azonban úgy tűnik, a fegyverbotrány még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, ahol Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt látszik, hogy van valami gyanús eszköz.

A Tisza Párt a média megkeresésére először úgy reagált: „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is.” De aztán

gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, valóban az is.

 Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.

 

Magyar Péter embere tényleg fegyvert viselt a tiszás rendezvényen

Elnöke után Ruszin-Szendi is megerősítette, hogy fegyverrel jelent meg a politikai rendezvényen. Mindez példátlan, hiszen a rendszerváltás óta tudvalevőleg egyetlen politikus sem tett ilyet. A történtek nem csak a Tisza Pártnak nagyon kínosak, hanem a politikai formációt egy ideje nyíltan támogató balliberális sajtónak is, hiszen a beismerés előtt a 444-en egy Ruszin-Szendi Romuluszt mentegető cikk jelent meg, amelynek szerzője úgy fogalmazott: „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy

Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen.

Mindez nem kizárólag az elmúlt időszakban politikai szereplőket ért fegyveres támadások fényében ijesztő, Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásait ismerve szintén elgondolkodtató. Magyar Péter embere a közelmúltban egyszerűen ellökte a Tisza Párt rendezvényén a Mandiner újságíróját, aki a baloldali párt kiszivárgott adóemelési terveivel kapcsolatban kérdezte volna Ruszin-Szendi Romuluszt. Az esetet a Tisza-vezér és a liberális média igyekezett bagatellizálni.

Ruszin-Szendi Romulusz azzal próbálta mentegetni magát, hogy politikai pályára lépését követően fenyegetések érték. Érdekes kérdés, hogy mi lehetett a terve egy fegyverrel a színpadon, és milyen módon védte volna meg magát.

Magyar Péter tanácsadója egy korábbi rádiós beszélgetésben egyenesen úgy fogalmazott, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, ezt követően pedig elmondta, hogy fegyvereket gyűjt.

Az egykori katona viselkedése jogi aggályokat is felvet, hiszen nyilvános rendezvényen az ügyvéd szerint még engedéllyel tartott önvédelmi fegyvert sem viselhetett törvényesen.

Ruszin-Szendi ellen feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást kezdeményezett, elvették a politikus pisztolyát, valamint visszavonták a fegyverviselési engedélyét.

Mindemellett a napokban újabb képek jelentek meg, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz egy másik politikai rendezvényen szerepel, és szintén jobboldalt, deréktájon egy, az említett fegyver méretével közel megegyező méretű tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.

Gyanúsan dudorodik Ruszin-Szendi Romulusz kabátja (Fotó: Képernyőmentés)

Nem tudni, mi lehet az említett tárgy, de a korábbi esetet ismerve a szavazóknak joga van tudni, hogy

egy vagy több alkalommal is fegyvert viselt-e a politikus, miközben nyilvános rendezvényeken vesz részt.

Különösen, hogy az említett eseményen gyerekek is jelen voltak.

Ruszin-Szendi Romulusz, fegyver
Újabb kínos felvételek kerültek elő Magyar Péter emberéről (Fotó: Képernyőmentés)

Ez az eset a Tisza Párt tavaszi országjárásán történt, amely igen kínos véget ért azzal, hogy Magyar Péter Erdélyről úgy beszélt, hogy „román föld”.

A történtekkel kapcsolatban a portál megkereste a Tisza Pártot az alábbi kérdésekkel:

  • Lehetséges-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több pártrendezvényen is fegyvert viselt?
  • Amennyiben igen, mely rendezvények voltak ezek?
  • Amennyiben igen, a pártvezetésnek volt-e tudomása erről?

A kérdésekre cikkük megjelenéséig Magyar Péter pártja még nem válaszolt.


Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

