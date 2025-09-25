Magyar PéterBrüsszelEurópai Néppártnarratívamigrációteljesít

Magyar Péter a bevándorláspárti brüsszeli elit fogott embere

Magyar Péter végérvényesen elkötelezte magát a háború- és migránspárti brüsszeli elitnek. A Tisza Párt elnökét mentelmi jogán keresztül fogják, miközben elvtársai az Európai Néppártban (EPP) és a velük együttműködő zöldpárti képviselők a magyar határvédelem miatt követelik az uniós források befagyasztását.

Szabó István
2025. 09. 25. 12:28
Magyar Péter mindenben teljesítené a brüsszeli központ narratíváit Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Az Európai Parlament LIBE-bizottságában hétfőn benyújtott jelentéstervezet egyértelmű: azért akarják megvonni a Magyarországnak járó uniós pénzeket, mert hazánk a legszigorúbb migrációs politikát folytatja Európában – írta Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter
Tineke Strik az Európai Parlamentben, Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

A Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó magyarellenességéről közismert zöldpárti Tineke Strik hétfőn mutatta be hazánkról szóló jelentéstervezetét. 

A dokumentum elítéli, hogy Magyarország megépítette a határkerítést, megtagadja a migránsok beléptetését, csak külképviseleteken enged menedékkérelmet benyújtani, és bünteti a Soros-hálózat illegális migrációt szervező tevékenységét.

Magyar Péter brüsszeli kollégái – köztük az EPP-s Michal Wawrykiewicz és a zöldpárti Tineke Strik – egyenesen azt akarják, hogy az Európai Bizottság fagyassza be a forrásokat, mert hazánk nem engedi át az illegális bevándorlókat.

Magyar Péter végérvényesen elkötelezte magát a háború- és migránspárti elitnek

A Tisza Párt vezetőjét a mentelmi jogán keresztül fogják. Ennek folytán pedig minden tekintetben a Néppárt döntései mellé kell állnia függetlenül attól, hogy ez milyen veszélyeket hordoz magában Európa és Magyarország számára.

Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) letagadhatatlanul migrációpárti, és Magyarországból is bevándorlóországot akar csinálni.

Ezért a Magyarországról írt jelentéstervezet azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy fagyassza be a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja, mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja, meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogaiban, továbbá, hogy az úgynevezett Stop, Soros! jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet fog Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Magyar Péter fogott emberként végérvényesen Brüsszel kezébe került

A 2025. szeptember 23-i zárt ajtók mögötti szavazáson a bizottság elutasította a magyar hatóságok kérelmét, hogy büntetőeljárást indíthassanak Magyar Péter ellen, aki annak a Tisza Pártnak a vezetője, amely az Európai Néppárt (EPP) tagja.

Mint ismert a brüsszeli gazdái kezében lévő Tisza Párt vezérének az ügye még 2024 júniusában robbant ki, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy férfival, aki videófelvételt készített róla. A politikus elvette a férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába hajította.

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amely később – Magyar Péter EP-képviselői mentelmi joga miatt – átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez. A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan is kérte az Európai Parlamenttől Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, hogy lefolytathassák a nyomozást.

Michal Wawrykiewicz, Polish MEP (left), and Peter Magyar, Hungarian MEP (right), attend a memorial held by the Tisza Party on the anniversary of the 1956 Hungarian Revolution. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Michal Wawrykiewicz lengyel európai parlamenti képviselő (balra) és Magyar Péter Magyar részt vesznek a Tisza Párt által az 1956-os magyar forradalom évfordulóján tartott megemlékezésen (Fotó: NurPhoto/AFP/Szentgallay Bálint)

Michal Wawrykiewicz lengyel EPP-képviselő a szavazás után még védelmébe is vette a döntést, kijelentve:

A magyar ügyész kérelmei politikai indíttatásúak voltak, és arra irányultak, hogy tönkretegyék Magyart és a Tisza Pártot.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálta a döntést:

Ma Brüsszelben világossá vált, hogy az ellenzéki politikus Brüsszel embere. És itthon az ő helytartójuk akar lenni.

Ez várna Magyarországra ha Magyar Péter teljesíti a brüsszeli kötelező narratívát

A miniszterelnök úgy fogalmazott: egy Brüsszel által irányított „mesterterv” célja, hogy Magyar Péter legyen Magyarország vezetője, aki a végrehajtója lenne az uniós narratívának, ami több bevándorlást, a bankadó/multicégek kedvezményeit, rezsicsökkentés eltörlését és családtámogatások visszavágását hozná, sőt háborús irányba tolná a politikát (Ukrajna EU-csatlakozása). A felhívás végkövetkeztetése: ne dőljünk be ennek a tervnek.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Tisza nemcsak adót emelne, biztosan támogatná Ukrajna EU-csatlakozását is, emellett nyíltan migrációpárti álláspontot is képvisel.

Európa a migránserőszaktól szenved

Az elmúlt években több európai nagyvárosban is egymást követik a migránsokhoz köthető támadások. A történtek sokkolják a közvéleményt, miközben a hatóságok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.

A nyugat-európai városok biztonsága komoly kérdéseket vet fel, mivel a migránserőszak újra fellángolt Európában: Brüsszelben több mint húsz lövöldözés zajlott le az elmúlt két hónapban, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán.

Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek. A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt.

Borítókép: Magyar Péter mindenben teljesítené a brüsszeli központ narratíváit (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

