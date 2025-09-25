Magyar Péter a bevándorláspárti brüsszeli elit fogott embere

Az Európai Parlament LIBE-bizottságában hétfőn benyújtott jelentéstervezet egyértelmű: azért akarják megvonni a Magyarországnak járó uniós pénzeket, mert hazánk a legszigorúbb migrációs politikát folytatja Európában – írta Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében.

Tineke Strik az Európai Parlamentben, Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

A Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó magyarellenességéről közismert zöldpárti Tineke Strik hétfőn mutatta be hazánkról szóló jelentéstervezetét.

A dokumentum elítéli, hogy Magyarország megépítette a határkerítést, megtagadja a migránsok beléptetését, csak külképviseleteken enged menedékkérelmet benyújtani, és bünteti a Soros-hálózat illegális migrációt szervező tevékenységét.

Magyar Péter brüsszeli kollégái – köztük az EPP-s Michal Wawrykiewicz és a zöldpárti Tineke Strik – egyenesen azt akarják, hogy az Európai Bizottság fagyassza be a forrásokat, mert hazánk nem engedi át az illegális bevándorlókat.

Magyar Péter végérvényesen elkötelezte magát a háború- és migránspárti elitnek

A Tisza Párt vezetőjét a mentelmi jogán keresztül fogják. Ennek folytán pedig minden tekintetben a Néppárt döntései mellé kell állnia függetlenül attól, hogy ez milyen veszélyeket hordoz magában Európa és Magyarország számára.

Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) letagadhatatlanul migrációpárti, és Magyarországból is bevándorlóországot akar csinálni.

Ezért a Magyarországról írt jelentéstervezet azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy fagyassza be a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja, mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja, meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogaiban, továbbá, hogy az úgynevezett Stop, Soros! jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit.