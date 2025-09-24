Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Lebukott Magyar Péter és a brüsszeli gazdái

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) elutasította Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, ami sokak szerint újabb jele a kettős mércének az EU-ban. Míg Brüsszel ezt a jogállamiság védelmének nevezi, a magyar kormány politikai elfogultságot lát a döntés mögött. Magyar Péternek feladata van, amelyet Brüsszel diktál.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
A 2025. szeptember 23-i zárt ajtók mögötti szavazáson a bizottság elutasította a magyar hatóságok kérelmét, hogy büntetőeljárást indíthassanak Magyar Péter ellen, aki a Tisza Párt vezetője, amely az Európai Néppárt (EPP) tagja, írja az Origo. Magyar Péter a brüsszeli elit védelmét élvezi, ezt viszont meg kell hálálnia a politikusnak.

Magyar Péter Brüsszel markában (Fotó: AFP)
Michał Wawrykiewicz lengyel EPP-képviselő védelmébe vette a döntést, kijelentve: 

A magyar ügyész kérelmei politikai indíttatásúak voltak, és arra irányultak, hogy tönkretegyék Magyart és a Tisza Pártot.

Magyar Péter Brüsszel markában

Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálta a döntést, és a közösségi médiában így fogalmazott: 

Ma Brüsszelben világossá vált, hogy az ellenzéki politikus Brüsszel embere. És itthon az ő helytartójuk akar lenni.

A kormányfő hozzátette: 

Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Tisza nemcsak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti – és mondjuk ki: csak azért nem hazaárulók, mert semmi nem utal arra, hogy Magyarország lenne a hazájuk.

Deutsch Tamás EP-képviselő pedig azt közölte: 

Magyar Péter fogott ember. Az EP-ben Manfred Weberék és a teljes brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Magyar Péter megúszhatja a lopási ügyét, mert ő Brüsszel kinézett magyarországi helytartójelöltje.

