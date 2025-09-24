Lebukott Magyar Péter és a brüsszeli gazdái

A 2025. szeptember 23-i zárt ajtók mögötti szavazáson a bizottság elutasította a magyar hatóságok kérelmét, hogy büntetőeljárást indíthassanak Magyar Péter ellen, aki a Tisza Párt vezetője, amely az Európai Néppárt (EPP) tagja, írja az Origo. Magyar Péter a brüsszeli elit védelmét élvezi, ezt viszont meg kell hálálnia a politikusnak.

Magyar Péter Brüsszel markában (Fotó: AFP)