Az USA nem harcol Ukrajnáért, Európának kell viselnie a háború terheit

Deák Dániel lapunknak elmondta, hogy Trump többször egyértelművé tette, nem szeretné, hogy Amerika finanszírozza az orosz–ukrán háborút.
A szakértő hozzátette, Trump hangsúlyozta, hogy ha korábban ő lett volna az elnök, az egész háború nem robbant volna ki, így szerinte az európai, főleg a nyugat-európai országok érdekeltek a háború eszkalálásában és elhúzódásában.
Ebből kiindulva Trump azt mondja, hogy folytassák, de cserébe akkor fizessék meg ennek az árát, és a fegyvereladásoktól a különféle támogatásokig minden terhet kiszervez az európai országoknak – fogalmazott a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint mondta, Donald Trump nem szeretné, ha az amerikai adófizetők pénzét költenék az ukrajnai háborúra.