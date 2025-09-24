Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Az USA nem harcol Ukrajnáért, Európának kell viselnie a háború terheit

Donald Trump amerikai elnök egyik legutóbbi bejegyzésében arról írt, hogy szerinte Ukrajna jó esélyekkel folytathatja a harcot Oroszország ellen. Trump szerint azonban Európának kell állnia az ukrajnai háború költségét, az Egyesült Államok nem fog közvetlenül beavatkozni. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Donald Trump nem szeretné, ha az amerikai adófizetők pénzét költenék az ukrajnai háborúra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 10:57
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Deák Dániel lapunknak elmondta, hogy Trump többször egyértelművé tette, nem szeretné, hogy Amerika finanszírozza az orosz–ukrán háborút.

Ukrajna
Ukrajna, Harkovban 2025. szeptember 23-án. Fotó: AFP

A szakértő hozzátette, Trump hangsúlyozta, hogy ha korábban ő lett volna az elnök, az egész háború nem robbant volna ki, így szerinte az európai, főleg a nyugat-európai országok érdekeltek a háború eszkalálásában és elhúzódásában.

Ebből kiindulva Trump azt mondja, hogy folytassák, de cserébe akkor fizessék meg ennek az árát, és a fegyvereladásoktól a különféle támogatásokig minden terhet kiszervez az európai országoknak – fogalmazott a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint mondta, Donald Trump nem szeretné, ha az amerikai adófizetők pénzét költenék az ukrajnai háborúra.

A NATO kapcsán Deák Dániel szerint Trump elvárása az, hogy Európa növelje a védelmi kiadásait, ami azt jelenti, hogy az európai országoknak több pénzt kell költeniük a fegyverkezésre. A szakértő megjegyezte, hogy ez 

a NATO-t erősíti, hiszen nem kell Európának függni az amerikai biztonságpolitikai, védelempolitikai lépésektől.

Deák Dániel hangsúlyozta, hogy Európa erősödése nem rossz cél, a kérdés az, hogy a fegyvereket magának szánja-e vagy odaadja Ukrajnának az orosz–ukrán háborúhoz. 

Arra vonatkozóan, hogy Trump újságírói kérdésre Orbán Viktort a barátjának nevezte, Deák Dániel elmondta, hogy Trump többször is barátjának nevezte Orbán Viktort, valamint sokszor egyeztettek telefonon, személyesen is találkoztak. Hozzátette, 

a jövőben is várható személyes találkozó, fontos geopolitikai kérdésekben megvitatják álláspontjukat, véleményüket.

Végezetül Deák Dániel kiemelte, hogy Magyarország számára ez azt jelenti, hogy nagyobb lehetőségek nyílnak Magyarország és Amerika kapcsolataiban, és az elmúlt időszakban több konkrét megállapodás is született, például a szankciók feloldása kapcsán. A szakértő szerint ezek az intézkedések mind Magyarország érdekét szolgálják.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP) 

Fontos híreink

