Az USA nem harcol Ukrajnáért, Európának kell viselnie a háború terheit

A NATO kapcsán Deák Dániel szerint Trump elvárása az, hogy Európa növelje a védelmi kiadásait, ami azt jelenti, hogy az európai országoknak több pénzt kell költeniük a fegyverkezésre. A szakértő megjegyezte, hogy ez

a NATO-t erősíti, hiszen nem kell Európának függni az amerikai biztonságpolitikai, védelempolitikai lépésektől.

Deák Dániel hangsúlyozta, hogy Európa erősödése nem rossz cél, a kérdés az, hogy a fegyvereket magának szánja-e vagy odaadja Ukrajnának az orosz–ukrán háborúhoz.