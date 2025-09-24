Oslo: bűnbandák közti összecsapás lehetett a robbantás oka

A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye

– közölte a rendőrség. A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, amely kézigránátnak tűnt, szintén találtak, ezt felrobbantották.

Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.