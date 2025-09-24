kézigránátoslorobbanás

Oslo: bűnbandák közti összecsapás lehetett a robbantás oka

Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek – jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat. A Svédországban is dúló bandaháború elérte az országot.

2025. 09. 24. 8:03
Oslo központjában rendőri felügyelet a robbanás után Fotó: TERJE PEDERSEN Forrás: NTB
Az esti órákban az Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.

Szeptember 23-án robbanásról érkezett bejelentés Osloból (Fotó: TERJE PEDERSEN / NTB)
Szeptember 23-án robbanásról érkezett bejelentés Oslóból. Fotó: NTB

A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye

 – közölte a rendőrség. A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, amely kézigránátnak tűnt, szintén találtak, ezt felrobbantották.

Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.

Az állami NRK rádiós és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú.

Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek.

A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogátkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.

A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek.

Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot.

 

Borítókép: Rendőri felügyelet Oslo központjában a robbanás után (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
