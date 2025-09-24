Az esti órákban az Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.
Oslo: bűnbandák közti összecsapás lehetett a robbantás oka
Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek – jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat. A Svédországban is dúló bandaháború elérte az országot.
A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye
– közölte a rendőrség. A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, amely kézigránátnak tűnt, szintén találtak, ezt felrobbantották.
Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.
További Külföld híreink
Az állami NRK rádiós és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú.
Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek.
A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogátkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.
További Külföld híreink
A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek.
Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot.
Borítókép: Rendőri felügyelet Oslo központjában a robbanás után (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot
„A korábbi, háborús cselekmények előtti helyzet visszaállítását szeretnénk.”
Szánthó Miklós: Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat
A Tisza nemcsak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti.
A svéd miniszter Magyarországot támadta, kemény választ kapott
Magyarország nem kér a bevándorlókból – közölte a kommunikációs igazgató.
Magyar Pétert ünnepli az ukrán sajtó
A Tisza vezetőjét megmentette a brüsszeli elit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot
„A korábbi, háborús cselekmények előtti helyzet visszaállítását szeretnénk.”
Szánthó Miklós: Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat
A Tisza nemcsak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti.
A svéd miniszter Magyarországot támadta, kemény választ kapott
Magyarország nem kér a bevándorlókból – közölte a kommunikációs igazgató.
Magyar Pétert ünnepli az ukrán sajtó
A Tisza vezetőjét megmentette a brüsszeli elit.