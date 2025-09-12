bombaUkrajnagyakorlórepülésrepülő

Szeptember 11-én bomba hullott egy házra + videó

Egy kiképzőrepülés közben kiesett egy rakéta vagy bomba egy vadászgépből Luck térségében, és egy lakóház közelében felrobbant. Fontos tisztviselő szülei házára hullott robbanószer.

2025. 09. 12. 9:21
Vadászrepülőgép illusztráció Fotó: THEOPHILE BLOUDANIS Forrás: NurPhoto
Egy ukrajnai gyakorlórepülés során egy vadászgépből véletlenül kiesett egy bomba. Az eset szeptember 11-én délután történt, a körülményeket az Állami Nyomozó Iroda vizsgálja.

Volinyban egy gyakorlórepülés során egy harci repülőgépből bomba zuhant egy lakóházra (X)
A helyi beszámolók szerint a gyakorlórepülésben részt vevő gép alacsonyan haladt el a település felett, majd a robbanás után Belarusszia irányába távozott. Szemtanúk is megerősítették a detonációt, és azt mondták, a lőszer véletlenül eshetett ki az ukrán katonai repülőből.

A megsemmisült házban a helyi KORD rendőrségi különleges egység helyettes vezetőjének szülei élnek. A becsapódás idején szerencsére senki nem tartózkodott az épületben, így nem történt személyi sérülés.

Az Állami Nyomozó Iroda bűnügyi eljárást indított a repülőgépből származó lőszer becsapódása ügyében. A helyszínen nyomozócsoport kezdte meg a bizonyítékok rögzítését. Az iroda szóvivője közölte: a nyomozás folyamatban van, és minden körülményt igyekeznek teljeskörűen tisztázni.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, egy kisrepülőgép zuhant le Prága Letnany városrészében, egy erdős területen, a balesetben két ember életét vesztette.

Borítókép: Vadászrepülőgép (AFP)

