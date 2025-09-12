Szeptember 11-én bomba hullott egy házra + videó

A helyi beszámolók szerint a gyakorlórepülésben részt vevő gép alacsonyan haladt el a település felett, majd a robbanás után Belarusszia irányába távozott. Szemtanúk is megerősítették a detonációt, és azt mondták, a lőszer véletlenül eshetett ki az ukrán katonai repülőből.

A megsemmisült házban a helyi KORD rendőrségi különleges egység helyettes vezetőjének szülei élnek. A becsapódás idején szerencsére senki nem tartózkodott az épületben, így nem történt személyi sérülés.