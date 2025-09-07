Lezuhant egy kisrepülő, ketten meghaltak

Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő szerint a pilóta röviddel a felszállást követően a Letnany repülőtérről műszaki hibát észlelt, és megpróbált visszafordulni, de ez már nem sikerült neki, és a kisgép balesetet szenvedett.

Hozzátette, hogy két halálos áldozat volt: egy 46 éves férfi férfi és egy 72 éves nő. Vojtech Sosna, a cseh tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy egy ultrakönnyű repülőgépről volt szó.

A hatóságok tájékoztatása szerint a történtek körülményeit a légi balesetekre szakosodott nyomozók mellett bűnügyi nyomozók is vizsgálják – közölte az MTI.

Borítókép: Ultrakönnyű e-repülőgép (Fotó: AFP)