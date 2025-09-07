Rendkívüli

Orbán Viktor Kötcsén: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adótervekről

ultrakönnyűbalesetkisgép

Lezuhant egy kisrepülő, ketten meghaltak

Lezuhant egy kisrepülőgép vasárnap Prága Letnany nevű városrészében egy erdőben, a balesetben ketten vesztették életüket – közölte Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő a CTK helyi hírügynökségnek nyilatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 17:34
Ultrakönnyű e-repülőgép - illusztráció Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő szerint a pilóta röviddel a felszállást követően a Letnany repülőtérről műszaki hibát észlelt, és megpróbált visszafordulni, de ez már nem sikerült neki, és a kisgép balesetet szenvedett. 

Hozzátette, hogy két halálos áldozat volt: egy 46 éves férfi férfi és egy 72 éves nő. Vojtech Sosna, a cseh tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy egy ultrakönnyű repülőgépről volt szó. 

A hatóságok tájékoztatása szerint a történtek körülményeit a légi balesetekre szakosodott nyomozók mellett bűnügyi nyomozók is vizsgálják – közölte az MTI.

Borítókép: Ultrakönnyű e-repülőgép (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.