Terrortámadás volt egy sportpályán + videó

Robbanás rázta meg a pakisztáni Khyber Pakhtunkhwa tartományban található krikettpályát mérkőzés közben. A hatóságok terrortámadásnak minősítették az esetet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 20:19
Krikett edzés a pakisztáni Pesavárban található Islamia krikettklubban - illusztráció Fotó: ABDUL MAJEED Forrás: AFP
A támadásban egy ember meghalt, többek megsérültek – írta a The Times of India. 

Terror
Gyerekek kriketteznek Pakisztánban Fotó: ABDUL MAJEED/AFP

A lap szerint a rendőrség megerősítette, hogy célzott támadásról van szó, amelyhez improvizált robbanószerkezetet használtak Bajaur kerület Khar tehsil településén. Sajtóértesülések szerint a terrortámadással militáns csoportok gyanúsíthatók.

Waqas Rafique, a Bajaur körzet rendőrtisztje kijelentette: 

Úgy tűnik, hogy célzott támadásról van szó.

Bár egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget a támadásért, a rendőrség a biztonsági erők által a múlt hónapban indított Sarbakaf műveletre hivatkozva terroristáknak tulajdonította a támadást.

A robbantás azután történt, hogy egy héttel korábban két különálló erőszakos összecsapás történt Khyber Pakhtunkhwa tartományban.

A The Times of India szerint a támadások rávilágítanak a pakisztáni északnyugati régióban fennálló biztonsági kihívásokra, ahol a biztonsági erők továbbra is harcolnak a militáns tevékenységek ellen.

Borítókép: Krikettedzés a pakisztáni Pesavárban található Islamia krikettklubban (Fotó: AFP)

