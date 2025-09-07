Terrortámadás volt egy sportpályán + videó

A támadásban egy ember meghalt, többek megsérültek – írta a The Times of India.

Gyerekek kriketteznek Pakisztánban Fotó: ABDUL MAJEED/AFP

A lap szerint a rendőrség megerősítette, hogy célzott támadásról van szó, amelyhez improvizált robbanószerkezetet használtak Bajaur kerület Khar tehsil településén. Sajtóértesülések szerint a terrortámadással militáns csoportok gyanúsíthatók.

Waqas Rafique, a Bajaur körzet rendőrtisztje kijelentette:

Úgy tűnik, hogy célzott támadásról van szó.

Bár egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget a támadásért, a rendőrség a biztonsági erők által a múlt hónapban indított Sarbakaf műveletre hivatkozva terroristáknak tulajdonította a támadást.

A robbantás azután történt, hogy egy héttel korábban két különálló erőszakos összecsapás történt Khyber Pakhtunkhwa tartományban.

A The Times of India szerint a támadások rávilágítanak a pakisztáni északnyugati régióban fennálló biztonsági kihívásokra, ahol a biztonsági erők továbbra is harcolnak a militáns tevékenységek ellen.

Borítókép: Krikettedzés a pakisztáni Pesavárban található Islamia krikettklubban (Fotó: AFP)