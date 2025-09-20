Rendkívüli

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

gyilkosságSvédországmigráns

Svédországban a rettegés az úr, fiatalkorú bűnözők félemlítik meg a lakosságot + videó

Kozma Zoltán
2025. 09. 20. 9:39

Svédországban egyre drámaibb a helyzet: a szervezett bűnözői csoportok egyre több fiatal gyereket toboroznak lövöldözések és robbantások végrehajtására. A migráció miatt Svédország a bűnözés fellegvára lett Európában.

Svédország durván szembesül a növekvő ifjúkori bűnözéssel. Ezek egy jelentős részét a bandahálózatok szervezik be, ahol a migráns hátterű fiatalok (gyakran 15 év alattiak) is érintettek. Ez a probléma az elmúlt években éleződött ki, részben a tömeges bevándorlás utóhatásaként, de szakértők hangsúlyozzák a szegénységet, az integráció hiányát és a szociális egyenlőtlenségeket is, mint kulcskérdéseket. 

Svédország
Svédországban eluralkodott az erőszak (Fotó: AFP)

Svédország: migránsok és tinédzserek az elkövetők között

Svédország tinédzserkorú bűnözése drámaian nőtt az elmúlt évtizedben, különösen a szervezett bandákban. Svédország, amelyet egykor az alacsony bűnözési ráta miatt ismertek, az utóbbi években jelentős növekedést tapasztalt a szervezett bűnözés terén. Az emelkedést több tényező is magyarázza, köztük a laza kormányzati politikák, a társadalmi szegregáció és a bandaaktivitások változó természete.

A bűnözői hálózatok egyre kifinomultabbak és transznacionálisak, tevékenységeik között megtalálható a kábítószer-kereskedelem, az embercsempészet, a fegyverkereskedelem és a jóléti csalások.

A hálózatok szoros kapcsolatokat alakítottak ki az európai kábítószer-elosztási központokkal, különösen Spanyolországban és Hollandiában.

2024-re körülbelül 62 ezer embert érintett vagy kapcsolódott a bűnözői hálózatokhoz Svédországban, ami drámai változás egy olyan ország számára, amely egykor Európa egyik legalacsonyabb bűnözési rátájával büszkélkedhetett

 – olvasható egy jelentésben.

A szervezett bűnözés Svédországban jelentősen átalakult a 2000-es évek óta, a hagyományos motoros bandákat fokozatosan felváltották a lazán szervezett, területalapú hálózatok, 

amelyeket gyakran második generációs bevándorlók vezetnek. 

A tevékenységek között megtalálható a kábítószer-kereskedelem, az embercsempészet, a pénzmosás és a kifinomult jóléti csalási rendszerek, egészségközpontok és oltóközpontok működtetésén keresztül. A bevételi források diverzifikálása rugalmassá tette a szervezett bűnözést a rendőrségi akciókkal szemben.

A nagyvárosok, mint Stockholm, Göteborg és Malmö, a bandaaktivitás gócpontjai. A drogkereskedelem továbbra is a fő bevételi forrás. 

A gyerekek egyre inkább részt vesznek a bandaaktivitásokban, mind elkövetőként, mind áldozatként. Az ország fiatalkorúakra vonatkozó enyhe büntetési tételei vonzóvá teszik őket a toborzás szempontjából, néhány esetben 12 évesek is futárként vagy figyelőként vesznek részt a bűncselekményekben, biztosítva, hogy a bűnözői tevékenységek minimális kockázattal folytatódjanak az idősebb bandatagok számára.

Svédország mindössze egy évtized alatt Európa egyik legalacsonyabb halálos lövöldözési arányával rendelkező országából a legmagasabbra ugrott. Az erőszak már nem kizárólag a rivális bandák tagjai ellen irányul, hanem a rokonok és barátok ellen is. A bérgyilkosságok jövedelmező üzletté váltak. 

Ezenkívül a fiatalabb újoncok a lövöldözéseket a bűnözői körökön belüli előléptetés lehetőségének tekintik.

Az okok között kiemelt helyen van a migráció. Svédország nyitott ajtók politikája, a gyenge integrációs erőfeszítésekkel és a szervezett bűnözés megfékezésére irányuló nemzeti stratégia hiányával párosulva hozzájárult a bűnözés emelkedéséhez. 

A Reuters korábban arról írt, hogy egyre több esetben állapítják meg a bíróságok, hogy az erőszak kiindulópontja Svédország ifjúsági otthonainak szigetvilágából származik, amelyeket kettős célra hoztak létre: az állami gondozásban lévő gyermekek gondozására és a fiatalkorú bűnelkövetők megbüntetésére.

Nyolc forrás – köztük egy korábbi bandatag, több ifjúsági otthoni dolgozó, ügyészek és kriminológusok – beszámolója szerint az otthonok bandák toborzóhelyévé váltak, akik arra használják őket, hogy olyan gyilkosokat toborozzanak, akik túl fiatalok ahhoz, hogy börtönbe zárják őket.

Elméletileg az ifjúsági otthonok célja a fiatal bűnelkövetők rehabilitációja, hogy megakadályozzák felnőtt bűnözővé válásukat. A kormányzatot felügyelő hivatal jelentése szerint azonban az ifjúsági otthonokban élő, bandákhoz kötődő fiatalok kilenctizede visszaesik a bűnözésbe, és majdnem nyolctizedük végül börtönben köt ki.

Úgy tűnik, hogy az ifjúsági otthonok több kárt okoznak, mint hasznot

 – mondta Lisa dos Santos stockholmi ügyész, aki számos ifjúsági bandák által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyben járt el.

A Bűnmegelőzési Tanács, egy kormányzati szerv szerint tíz év alatt jelentősen nőtt azon 15 és 20 év közötti fiatalok száma, akiket lőfegyverrel elkövetett gyilkossággal vagy gyilkossági kísérlettel gyanúsítottak.

Svédország kormánya a minap ugyan bejelentette, hogy 15-ről 13 évre kívánja csökkenteni a büntethetőség alsó korhatárát, hogy megfékezze a fiatalkorúak bevonását a szervezett bűnözői hálózatok által elkövetett lövöldözésekbe és robbantásokba.

A skandináv ország már több mint egy évtizede küzd az erőszakos bűncselekmények számának növekedésével, amelyek elsősorban a leszámolásokhoz és a drogpiac feletti ellenőrzésért folytatott harcokhoz köthetők.

A jobboldali koalíciós kormány és szélsőjobboldali szövetségese, a Svéd Demokraták az Expressen napilapban megjelent cikkükben kijelentették:

A fiatal tizenéveseket titkosított alkalmazásokon keresztül toborozzák bűncselekmények elkövetésére pénzért cserébe, hogy az idősebb bűnözők ne kockáztassák a lebukást, és mert tudják, hogy a fiatalok koruk miatt nem szembesülnek hosszú börtönbüntetésekkel.

A kormány több intézkedést is bejelentett a fiatalkori bűnözés visszaszorítására. Ezek közé tartozik a fiatalkorúak számára külön börtönrészlegek létrehozása, az enyhébb büntetések eltörlése, valamint a rendőrség felhatalmazása arra, hogy kényszerítő eszközöket alkalmazhasson gyermekekkel szemben a bűncselekményeket elrendelő bűnözők felderítése érdekében.

A BRIS gyermekjogi szervezet titkára, Maria Frisk aggodalmát fejezte ki az intézkedésekkel kapcsolatban:

A rendőrség szerint nagy a kockázata annak, hogy a bűnözői bandák még fiatalabb gyerekeket fognak toborozni.

Mint arról korábban a lapunk is írt, a svéd miniszterelnöknek közben fáj az igazság. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a svéd helyzetről szólva úgy fogalmazott: „Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.”

Erre reagálva a svéd politikus durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Ulf Kristersson hazugságnak nevezte Orbán Vktor kijelentéseit, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg a magyar miniszterelnököt.

A magyar kormányfő az X-en úgy fogalmazott: 

Együtt érzünk a svéd néppel – akik zűrzavarban vannak, miközben vezetőik ujjal mutogatással töltik az idejüket.

Közölte: 

Magyarország: 0 robbantás, 0 illegális migráns, 132 embercsempészt fogtak el, 16 000 illegális migránst tartóztattak le csak 2024-ben. Svédország: 317 bandákhoz kapcsolódó robbanás 2024-ben, 32 idén januárban, 62 000 bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó személy, 8935 illegális migráns, fegyveres gyilkosságok aránya 4/millió fő, szemben az EU-átlaggal, amely 1,6.

Hozzátette: 

A törvény és a rend összeomlik, mégis kioktatnak minket a jogállamiságról. Ez a káosz nem lehet Európa jövője, az emberek jobbat érdemelnek!

Elon Musk is megosztotta Orbán Viktor bejegyzését. A techmilliárdos mindehhez annyi fűzött hozzá: 

Mely szervezetek felelősek ezért, és ki finanszírozza őket?

Borítókép: Elszabadult az erőszak Svédországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

