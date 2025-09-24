Orosz–ukrán háború: Rubio szerint elfogy Amerika türelme + videó

Marco Rubio az ENSZ Biztonsági Tanácsának keddi magas szintű ülésén közvetlen üzenetet intézett Oroszországhoz, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok türelme nem végtelen a háború ügyében – írja az Origo a Kyiv Postra hivatkozva.
Az amerikai külügyminiszter kiemelte, hogy a konfliktus a stagnálástól a potenciális fokozódás felé mozdul, utalva a legutóbbi támadásokra és a szomszédos légtérbe történt behatolásokra.
Rubio szerint ennek a háborúnak véget kell érnie, és felhívta a figyelmet a békés megoldás elmaradása esetén lehetséges gazdasági és katonai következményekre, például további gazdasági csapásokra Oroszország számára és védelmi, illetve potenciálisan offenzív fegyverek eladására Ukrajnának.