Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

OroszországbékekülügyminiszterEgyesült ÁllamokMarco Rubioorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háború: Rubio szerint elfogy Amerika türelme + videó

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsában figyelmeztette Oroszországot, hogy az Egyesült Államok türelme nem végtelen, és sürgette a béketeremtést Ukrajnában, miközben Zelenszkij és európai vezetők is a konfliktus lezárására szólították fel Moszkvát. Az ukrán elnök habár a békéről beszél, szüntelenül támadja az oroszokat: a légvédelmi erők egyetlen éjszaka alatt hetven ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország felett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 10:13
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: POOL
Marco Rubio az ENSZ Biztonsági Tanácsának keddi magas szintű ülésén közvetlen üzenetet intézett Oroszországhoz, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok türelme nem végtelen a háború ügyében – írja az Origo a Kyiv Postra hivatkozva.

Rubio
Nagy-Britannia külügyminisztere, Yvette Cooper és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio. Fotó: Charly Triballeau

Az amerikai külügyminiszter kiemelte, hogy a konfliktus a stagnálástól a potenciális fokozódás felé mozdul, utalva a legutóbbi támadásokra és a szomszédos légtérbe történt behatolásokra. 

Rubio szerint ennek a háborúnak véget kell érnie, és felhívta a figyelmet a békés megoldás elmaradása esetén lehetséges gazdasági és katonai következményekre, például további gazdasági csapásokra Oroszország számára és védelmi, illetve potenciálisan offenzív fegyverek eladására Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkij felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy az ENSZ befolyása csökken, és a tagállamoknak összefogva kell cselekedniük, hogy Oroszországot a békére kényszerítsék. Különösen az állandó tagokat – az Egyesült Államokat, Kínát, Nagy-Britanniát és Franciaországot – szólította fel, hogy

egységes erőként lépjenek fel.

 Az ukrán elnök hozzátette, hogy a hajlandók koalíciója révén egy új biztonsági architektúra épül, amelyben az Egyesült Államok biztosítékként szolgál a valódi garanciákhoz.

António Guterres ENSZ-főtitkár szintén figyelmeztetett, hogy a törékeny diplomáciai lendületet nem szabad elveszíteni, és hangsúlyozta: a civilek és civil infrastruktúra elleni támadások nemzetközi jog szerint tiltottak, és azonnal meg kell állítani őket.

Az ülésen Alar Karis észt elnök a balti országok nevében beszélt, és a humanitárius tragédia elképzelhetetlen méretét emelte ki, valamint emlékeztetett, hogy az orosz légtérsértések nemcsak Ukrajnát, hanem az egész régió biztonságát fenyegetik.

A diplomáciai erőfeszítések eddig kevés előrelépést hoztak. Rubio és Lavrov találkozója szerdán délutánra van ütemezve.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán az orosz fegyveres erők hetven ukrán drónt lőttek le Oroszország felett. 

Az elmúlt éjszaka 23 és 7 óra között a légvédelmi erők ügyeletes eszközei hetven ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el

 – áll a jelentésben. Válaszul az ukrán drónok támadásaira az orosz erők nagy pontosságú fegyverekkel – légi, tengeri és szárazföldi indításúakkal –, valamint drónokkal mérnek csapást kizárólag katonai célpontokra és az ukrán hadiipar létesítményeire – közölte Oroszország.

 

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

