Marco Rubio a háború jövőjéről figyelmeztetett

Marco Rubio a tárgyalások fontosságáról

Végső soron az egymással harcoló két oldalon múlik, hogy beleegyezzenek a háború lezárásába

– mondta Marco Rubio, aki elismerte, hogy Oroszországgal eddig nem sikerült érdemi előrelépést elérni. Hozzátette azonban, hogy az ukránok szintén hajtanak végre katonai csapásokat Oroszországban. Emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump elnök elsődleges célja véget vetni a konfliktusnak, amely érdekében már eddig is „hatalmas mennyiségű politikai tőkét és energiát” fektetett be.

A külügyminiszter közölte: Trump akkor hoz döntést Oroszországot érintő esetleges újabb szankciókról, amikor annak elérkezettnek látja az idejét.

Ugyanakkor megismételte Washington álláspontját, miszerint Európának fokoznia kell a büntetőintézkedéseket, és le kell mondania az orosz kőolaj vásárlásáról.

Donald Trump vasárnap újságírók előtt hangsúlyozta: azonos elkötelezettséget vár Európától minden amerikai szankcióért cserébe.

Az elnök azt is elvárásai közé sorolta, hogy Európa vessen ki büntetővámot Kínára, amely az orosz energiahordozók egyik legnagyobb felvásárlója. Mint mondta, a vámot azonnal megszüntetik, amint az orosz–ukrán háború véget ér.