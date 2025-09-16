Marco Rubioorosz-ukrán háborúTrump

Marco Rubio a háború jövőjéről figyelmeztetett

Az amerikai külügyminiszter a közel-keleti látogatása során nyilatkozott a Fox News hírtelevíziónak. Marco Rubio szerint az orosz–ukrán háború csak rosszabbá válhat, ha a jelenlegi mederben folytatódik, és a két fél egyre mélyebben beássa magát. Nyilatkozatában kiemelte: a frontvonalaktól távol eső légtérsértések is rávilágítanak a konfliktus lezárásának sürgető szükségességére.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 16. 6:27
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Forrás: AFP
Az amerikai külügyminiszter hétfőn a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban beszélt a háborúról. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a jelenlegi körülmények között a helyzet csak rosszabbá válhat, ha a konfliktus változatlanul folytatódik, és a felek egyre mélyebbre ássák be magukat az állásaikba.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az orosz–ukrán háború csak rosszabbá válhat, ha nem születik megállapodás a felek között.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az orosz–ukrán háború csak rosszabbá válhat, ha nem születik megállapodás a felek között. Fotó: AFP

A külügyminiszter rámutatott: bár a frontvonalaktól távol történtek, az orosz drónok lengyel és román légtérsértései is megerősítik, hogy mielőbb szükség van a háború lezárására.

Marco Rubio a tárgyalások fontosságáról

Végső soron az egymással harcoló két oldalon múlik, hogy beleegyezzenek a háború lezárásába

– mondta Marco Rubio, aki elismerte, hogy Oroszországgal eddig nem sikerült érdemi előrelépést elérni. Hozzátette azonban, hogy az ukránok szintén hajtanak végre katonai csapásokat Oroszországban. Emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump elnök elsődleges célja véget vetni a konfliktusnak, amely érdekében már eddig is „hatalmas mennyiségű politikai tőkét és energiát” fektetett be.

A külügyminiszter közölte: Trump akkor hoz döntést Oroszországot érintő esetleges újabb szankciókról, amikor annak elérkezettnek látja az idejét.

Ugyanakkor megismételte Washington álláspontját, miszerint Európának fokoznia kell a büntetőintézkedéseket, és le kell mondania az orosz kőolaj vásárlásáról.

Donald Trump vasárnap újságírók előtt hangsúlyozta: azonos elkötelezettséget vár Európától minden amerikai szankcióért cserébe. 

Az elnök azt is elvárásai közé sorolta, hogy Európa vessen ki büntetővámot Kínára, amely az orosz energiahordozók egyik legnagyobb felvásárlója. Mint mondta, a vámot azonnal megszüntetik, amint az orosz–ukrán háború véget ér.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

Hegyi Zoltán
idezojelekCharlie Kirk

Tort ülnek a halottgyalázók, a digitális nekrofílek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A szél által sokfelől összefújt söpredék most igazán kitett magáért.

