Fehér Ház: vizsgálat indul a Trumpot szállító mozgólépcső meghibásodása miatt az ENSZ-ben

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az incidensről az X közösségi oldalon kiadott közleményében azt írta: „Amennyiben valaki az ENSZ-ben szándékosan állította meg a mozgólépcsőt, amikor az elnök és a first lady rálépett, el kell bocsátani és vizsgálat alá venni.”

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. Fotó: NurPhoto

A szóvivő egyben csatolta a The Times egy múlt hétvégén megjelent, az ENSZ-ről szóló tudósításának részletét. Ebben az szerepelt, hogy az ENSZ alkalmazottai azon viccelődtek a közelmúltban, hogy az amerikai elnök érkezését azzal tennék emlékezetessé, hogy lekapcsolják a mozgólépcsőt, majd azzal magyarázzák az eszköz megállását, hogy elfogyott a pénz, így az elnöknek gyalog kell felmennie.