  • Fehér Ház: vizsgálat indul a Trumpot szállító mozgólépcső meghibásodása miatt az ENSZ-ben
Fehér Ház: vizsgálat indul a Trumpot szállító mozgólépcső meghibásodása miatt az ENSZ-ben

A Fehér Ház vizsgálatot és következményeket követel, miután az ENSZ New York-i székházában megállt a Donald Trumpot és feleségét, Melania Trumpot szállító mozgólépcső kedden, amikor az amerikai elnöki pár megérkezett.

2025. 09. 24. 7:31
Donald Trump amerikai elnök Fotó: LUIZ RAMPELOTTO Forrás: NurPhoto
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az incidensről az X közösségi oldalon kiadott közleményében azt írta: „Amennyiben valaki az ENSZ-ben szándékosan állította meg a mozgólépcsőt, amikor az elnök és a first lady rálépett, el kell bocsátani és vizsgálat alá venni.”

Fehér Ház
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. Fotó: NurPhoto

A szóvivő egyben csatolta a The Times egy múlt hétvégén megjelent, az ENSZ-ről szóló tudósításának részletét. Ebben az szerepelt, hogy az ENSZ alkalmazottai azon viccelődtek a közelmúltban, hogy az amerikai elnök érkezését azzal tennék emlékezetessé, hogy lekapcsolják a mozgólépcsőt, majd azzal magyarázzák az eszköz megállását, hogy elfogyott a pénz, így az elnöknek gyalog kell felmennie.

Donald Trumpnak az ENSZ-közgyűlés üléstermének pódiumán azzal is szembesülnie kellett, hogy elromlott a képernyő, amelyről a beszédét olvasta volna.

Az újabb műszaki hibát az elnök beszédének elején megemlítette. Azt mondta, hogy a megírt szöveg helyett fejből mondja el felszólalását, és megjegyezte: a hiba miatt valaki nagy bajban van. Az amerikai elnök ezt követően több mint ötven percen át beszélt az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának plenáris vitáján.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

