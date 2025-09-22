António GuterresENSZválságEgyesült Államokhelyzetnagyhatalom

Éhínség, háborúk és vezetőváltás – mire lehet számítani az ENSZ 80. ülésszakán?

New Yorkba érkeznek a világ vezetői az ENSZ 80. közgyűlésére, amelyet rekordalacsony bizalom és súlyos globális kihívások jellemeznek. Kiemelt témák az izraeli–palesztin konfliktus, a Közel-Kelet és Afrika humanitárius válságai, a szervezet pénzügyi helyzete, valamint António Guterres főtitkár utódjának kérdése.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 5:35
Az ENSZ logója Fotó: SPENCER PLATT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A fennállásának 80. évfordulóját ünneplő ENSZ soha nem látott kihívásokkal néz szembe. A szervezet iránti bizalom mélypontra süllyedt a drámai költségvetési megszorítások, a diplomáciai patthelyzetek és a globális konfliktusok terjedése, valamint az éhínség miatt. António Guterres főtitkár a találkozó előtt úgy fogalmazott: „Zavaros, sőt ismeretlen vizeken gyűlünk össze” – írja az RTE.

ENSZ
António Guterres ENSZ főtitkár Fotó: LUIZ RAMPELOTTO/NurPhoto

A portál szerint a pénzügyi nehézségek középpontjában az Egyesült Államok áll, amely az ENSZ éves költségvetésének közel egynegyedét biztosítja, de idén nem fizette be a tagdíját, és a 2024-es hátralékait sem rendezte. Kína és Oroszország is elmaradt a befizetésekkel, miközben az európai adományozók a védelemre helyezik át kiadásaik egy részét. 

Ennek következményeként a főtitkár „kevesebbet kell tennie kevesebből” programot hirdetett: munkahely-átcsoportosításokat és irodák áthelyezését tervezik Genfből és New Yorkból olcsóbb helyszínekre, például Nairobiba.

A közgyűlés kiemelt figyelmet fordít az izraeli–palesztin konfliktusra. Hétfőn konferenciát tartanak a kétállami megoldásról, ahol várhatóan több G7-ország először ismeri el Palesztinát, miközben az Egyesült Államok és Izrael továbbra is ellenzi a lépést. A palesztin államiság kérdése mellett a Gázai övezetben, Ukrajnában és Szudánban zajló fegyveres konfliktusok, valamint az éhínség kezelése is napirenden lesz. Az ENSZ jelentései szerint Szudánban az etnikai erőszak és az éhínség miatt jelentősen nőtt a civil áldozatok száma, de a világ vezetőinek figyelmeztető reakciójára kevés remény van.

A közgyűlés egyik fontos kérdése a főtitkár utódjának kiválasztása. António Guterres második ciklusa 2026 végén jár le, és bár korábban női jelöltet tartottak esélyesnek, az ENSZ nagyhatalmai – az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és az Egyesült Királyság – befolyása miatt a döntés bizonytalan. 

A diplomaták és az ENSZ tisztviselői egyaránt figyelemmel kísérik, hogy a szervezet megőrizheti-e relevanciáját a globális politikai színtéren.

A geopolitikai átrendeződés is központi szerepet kap. Az Egyesült Államok és Brazília vezetői, Donald Trump és Luiz Inácio Lula da Silva útjai akár keresztezhetik egymást, miközben Szaúd-Arábia Pakisztánnal kötött stratégiai védelmi megállapodása jelzi, hogy a Közel-Kelet és Dél-Ázsia új geopolitikai valóságba lép. Ezek a fejlemények tovább növelik a nemzetközi diplomaták körében a feszültséget.

Borítókép: Az ENSZ logója  (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nógrádi György
idezojelekEurópai Unió

Nógrádi György: A válságok folytatódnak

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon.

