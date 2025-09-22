Éhínség, háborúk és vezetőváltás – mire lehet számítani az ENSZ 80. ülésszakán?

A fennállásának 80. évfordulóját ünneplő ENSZ soha nem látott kihívásokkal néz szembe. A szervezet iránti bizalom mélypontra süllyedt a drámai költségvetési megszorítások, a diplomáciai patthelyzetek és a globális konfliktusok terjedése, valamint az éhínség miatt. António Guterres főtitkár a találkozó előtt úgy fogalmazott: „Zavaros, sőt ismeretlen vizeken gyűlünk össze” – írja az RTE.

António Guterres ENSZ főtitkár Fotó: LUIZ RAMPELOTTO/NurPhoto

A portál szerint a pénzügyi nehézségek középpontjában az Egyesült Államok áll, amely az ENSZ éves költségvetésének közel egynegyedét biztosítja, de idén nem fizette be a tagdíját, és a 2024-es hátralékait sem rendezte. Kína és Oroszország is elmaradt a befizetésekkel, miközben az európai adományozók a védelemre helyezik át kiadásaik egy részét.

Ennek következményeként a főtitkár „kevesebbet kell tennie kevesebből” programot hirdetett: munkahely-átcsoportosításokat és irodák áthelyezését tervezik Genfből és New Yorkból olcsóbb helyszínekre, például Nairobiba.