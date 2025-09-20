Zelenszkij nem áll le, újabb követeléseiről beszélt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a jövő héten találkozik Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ közgyűlésének idején. A találkozón Ukrajna biztonsági garanciái és Oroszország elleni szankciók lesznek a fő témák – írja a Le Monde.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is ragaszkodik a Nyugat által támogatott biztonsági garanciákhoz, amelyek célja a jövőbeli orosz támadások megakadályozása.

Megbeszélést folytatunk az Egyesült Államok elnökével a biztonsági garanciákról és a szankciókról

– mondta az ukrán elnök.