Zelenszkij nem áll le, újabb követeléseiről beszélt

Zelenszkij hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés szükségességét a drónok elleni védekezésben: „Közös megoldásokat kell találnunk a drónok lelövésére más országokkal együtt” – mondta.
A harci helyzet Ukrajna belső területein is kritikus. A kelet-ukrajnai Harkiv régióban, a stratégiai Kupjanszk vasúti csomópont környékén intenzív harci cselekmények folynak, miközben Oroszország továbbra is megszilárdítja pozícióit a Dnyepropetrovszk régióban Berezove falunál. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem több mint 149 ukrán drónt semmisített meg, beleértve 27-et Szaratov és 15-öt a Szamara régió felett.
Zelenszkij közölte, hogy Kijev kész a találkozóra Putyinnal is, akár kétoldalú, akár háromoldalú formában, de Moszkva továbbra sem hajlandó megbeszélésekre. Az ukrán elnök rámutatott:
Szankciókat várunk, ha nincs találkozó a vezetők között, vagy például nincs tűzszünet.
A felek közötti közvetlen tárgyalások, köztük a törökországi isztambuli három forduló, eddig csupán nagyszabású fogolycseréket eredményeztek, a területi követelések és a politikai kompromisszumok továbbra sem haladtak.