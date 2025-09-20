OroszországUkrajnaZelenszkijTrump

Zelenszkij nem áll le, újabb követeléseiről beszélt

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal a jövő héten az ENSZ közgyűlésének idején. A megbeszélésen Ukrajna biztonsági garanciáiról és az Oroszország elleni szankciókról esik szó, miközben Moszkva fokozza katonai támadásait az országban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 22:49
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP) Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a jövő héten találkozik Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ közgyűlésének idején. A találkozón Ukrajna biztonsági garanciái és Oroszország elleni szankciók lesznek a fő témák – írja a Le Monde.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is ragaszkodik a Nyugat által támogatott biztonsági garanciákhoz, amelyek célja a jövőbeli orosz támadások megakadályozása. 

Megbeszélést folytatunk az Egyesült Államok elnökével a biztonsági garanciákról és a szankciókról

 – mondta az ukrán elnök.

Miközben a diplomáciai tárgyalások folynak, Oroszország fokozza a katonai nyomást. Egyik legutóbbi éjszakai légitámadásában Moszkva 40 rakétát és több, mint ötszáz drónt indított Ukrajna ellen. A támadások során legalább három ember meghalt, és több tucatnyian megsebesültek. A Dnyepropetrovszk régióban egy lakóházat közvetlenül ért találat, és a régió kormányzója szerint 26-an sérültek meg, egy ember pedig súlyos állapotban van.

A helyzet tovább súlyosbodik a nemzetközi térben is: az orosz légierő nemrég három harci géppel megsértette Észtország légterét. Bár Moszkva tagadta az incidens tényét, a Nyugatban aggodalmat keltett az újabb provokáció lehetősége. 

Zelenszkij hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés szükségességét a drónok elleni védekezésben: „Közös megoldásokat kell találnunk a drónok lelövésére más országokkal együtt” – mondta.

A harci helyzet Ukrajna belső területein is kritikus. A kelet-ukrajnai Harkiv régióban, a stratégiai Kupjanszk vasúti csomópont környékén intenzív harci cselekmények folynak, miközben Oroszország továbbra is megszilárdítja pozícióit a Dnyepropetrovszk régióban Berezove falunál. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem több mint 149 ukrán drónt semmisített meg, beleértve 27-et Szaratov és 15-öt a Szamara régió felett.

Zelenszkij közölte, hogy Kijev kész a találkozóra Putyinnal is, akár kétoldalú, akár háromoldalú formában, de Moszkva továbbra sem hajlandó megbeszélésekre. Az ukrán elnök rámutatott:

Szankciókat várunk, ha nincs találkozó a vezetők között, vagy például nincs tűzszünet.

A felek közötti közvetlen tárgyalások, köztük a törökországi isztambuli három forduló, eddig csupán nagyszabású fogolycseréket eredményeztek, a területi követelések és a politikai kompromisszumok továbbra sem haladtak.

Ukrajna célja változatlan: nem adja fel területeit, és szeretné, ha európai békefenntartó erők állomásoznának az országban, ami Moszkva szerint elfogadhatatlan. Az ENSZ-találkozó és a Trump-elnökkel folytatott tárgyalások ezért stratégiai jelentőségűek lehetnek Ukrajna biztonsági jövője szempontjából.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

