Robert C. Castel ölre ment Tarjányi Péterrel

Robert C. Castel egyik legutóbbi bejegyzésében kritikával illette Tarjányi Péter azon kijelentését, miszerint a gázai civileknek a mostani konfliktusban nincsenek politikai céljaik. A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint ez az állítás naiv és félrevezető.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa Fotó: Magyar Nemzet

„A gázai civilek voltak azok, akik politikai céloktól mentesen, egy véreskezű terrorszervezetet szavaztak hatalomba a Palesztin Autonómia második és egyben utolsó demokratikus választásán, az Úr 2006-ik évében” – írja a biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán.

Hozzáteszi:

A politikai céloktól mentes gázai civilek voltak azok, akik ezrével ömlöttek át 2023 október 7-én a határon, a Nuhbe terror-kommandósait követve, gyilkolni, erőszakolni, fosztogatni a határ menti izraeli településeken. A holttesteiket ott láttam tucatjával a kibucok pázsitján, az országutakon, a határkerítés mellett.

Még mindig politikai céloktól mentesen, ezek a gázai civilek voltak azok, akik az izraeli túszok egy részét elrabolták és fogva tartották/tartják” – sorolta.

Castel felhívja a figyelmet arra is, hogy a gázai civilek voltak azok, akiknek a soraiból a Hamász és az Iszlám Dzshihád újra meg újra feltöltötte az állományát, az egymást követő vesztes csaták után.

A politikai célokat nélkülöző gázai civilek őrizték a terroristák megbízásából a túszokat, dolgoztatták, kínozták és éheztették őket. Köztük Noa Argamanit, akinek a motorbiciklis képe a túszok jelképévé vált. A náci Németországtól eltérően Gázában egyetlen politikai célok nélküli civil sem akadt, aki a túszoknak a pártjára kelt volna, segítette volna őket.

A megszökött túszokat elfogták, bántalmazták és újra a Hamász kezére adták őket. Még akkor is, ha a túsz történetesen egy izraeli beduin volt - Kaid Farhan el-Kadi” – folytatta Castel.