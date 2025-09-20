Kamala Harris Joe Bident hibáztatja

Kamala Harris új kötete, a 107 Days már megjelenése előtt komoly vihart kavart Washingtonban. A volt amerikai alelnök szerint a Demokrata Párt 2024-ben súlyos hibákat követett el, és Joe Biden akkori elnök viselkedése a legrosszabb pillanatban gyengítette meg őt – számolt be róla a az Origo.

Kamala Harris volt alelnök és Joe Biden volt elnök (Fotó: AFP) Fotó: SAUL LOEB / AFP

Harris részletesen felidézte, hogy közvetlenül a Donald Trump elleni első és egyetlen vitája előtt kapott telefonhívást Bidentől. Ahelyett, hogy bátorította volna, az elnök inkább elbizonytalanította.

„Az egyik testvére azt mondta neki, hogy az emberek Philadelphiában nem fognak támogatni engem, mert rosszakat mondtam róla. Joe úgy fogalmazott, nem biztos, hogy elhiszi, de szerinte tudnom kell, hátha a csapatom buzdított arra, hogy távolságot tartsak tőle” – idézte fel Harris a The Guardian által közölt könyvrészletben.