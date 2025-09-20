Rendkívüli

Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Kamala Harris Joe Bident hibáztatja

Harris szerint Biden önzése, rossz időzítése és hibás döntései komoly szerepet játszottak a kudarcában. Szeptember 23-án jelenik meg Kamala Harris, a Demokrata Párt bukott elnökjelöltjének könyve, a 107 Nap címmel, amelyben részletesen beszámol Biden ügyeiről is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 17:35
Kamala Harris volt alelnök és Joe Biden volt elnök (Fotó: AFP) Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Kamala Harris új kötete, a 107 Days már megjelenése előtt komoly vihart kavart Washingtonban. A volt amerikai alelnök szerint a Demokrata Párt 2024-ben súlyos hibákat követett el, és Joe Biden akkori elnök viselkedése a legrosszabb pillanatban gyengítette meg őt – számolt be róla a az Origo.

Kamala Harris
Kamala Harris volt alelnök és Joe Biden volt elnök (Fotó: AFP) Fotó: SAUL LOEB / AFP

Harris részletesen felidézte, hogy közvetlenül a Donald Trump elleni első és egyetlen vitája előtt kapott telefonhívást Bidentől. Ahelyett, hogy bátorította volna, az elnök inkább elbizonytalanította.

„Az egyik testvére azt mondta neki, hogy az emberek Philadelphiában nem fognak támogatni engem, mert rosszakat mondtam róla. Joe úgy fogalmazott, nem biztos, hogy elhiszi, de szerinte tudnom kell, hátha a csapatom buzdított arra, hogy távolságot tartsak tőle” – idézte fel Harris a The Guardian által közölt könyvrészletben.

A politikus hozzátette, Biden még saját vitatapasztalatairól is beszélni kezdett, miközben ő percekre volt attól, hogy színpadra lépjen. 

Dühös és csalódott voltam. Ez nekem volt fontos pillanat, ő mégis magáról beszélt, és teletömte a fejem aggasztó dolgokkal a legnagyobb állam legfontosabb városának hatalmi játszmáiról

 – írja Harris.

A könyv szerint férje, Doug Emhoff vette észre, hogy mennyire kiborult, és azt tanácsolta neki, hogy engedje el az egészet, mielőtt Trump ellen vitázik.

Harris nemcsak Bident, hanem a Demokrata Párt egész kampánygépezetét is bírálta. Úgy véli, a döntéshozók túl sokáig hagyták, hogy Biden és felesége saját tempóban határozzanak arról, mikor lép vissza az elnök.

„Azt mantráztuk: Ez Joe és Jill döntése. Mintha hipnotizáltak volna bennünket. Ma már azt gondolom, hogy ez nem kegyelem volt, hanem vakmerőség. A tét túl nagy volt ahhoz, hogy ez egyetlen ember egóján és ambícióján múljon” – áll a könyvben. 

A memoár újabb belső vitát szíthat a Demokrata Pártban, hiszen Harris most először vallotta be, hogy valójában Pete Buttigieget, a korábbi közlekedési minisztert szerette volna alelnökjelöltnek választani, nem pedig Tim Walz minnesotai kormányzót.

 

Borítókép: Kamala Harris volt alelnök és Joe Biden volt elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

